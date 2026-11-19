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ACミランはアディダスとの高額ユニフォーム契約を結び、ナポリのスコット・マクトミネイを補強の最優先候補の一人に定めた。契約延長交渉が停滞する中、ミランは新たな資金力とアディダスとの共通のつながりを生かし、スコットランド代表MFの獲得を目指す。

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ミラン、マクトミネイの大型獲得を視野に

ミランは新たに得た資金力を移籍市場で生かそうとしている。報道によると、ナポリのMFマクトミネイを将来的な大型補強の最優先候補に定めたという。この野心的な獲得計画の背景には、アディダスとの高額な新ユニフォームスポンサー契約がある。

『クオティディアーノ・ナツィオナーレ』によると、この巨額の収入増により、クラブはトップクラスの選手の獲得に動けるようになる。契約は2028年に始まり、10年間続く予定だ。歴史あるセリエAクラブには1シーズン当たり5000万ユーロが保証され、チームへの大規模な投資が可能になる。

獲得への関心を後押しするアディダスとのつながり

ミランがスコットランド代表MFに関心を寄せる理由は、保証された巨額の収入だけではない。マクトミネイは現在、ドイツのスポーツ用品大手アディダスの主要な広告塔の一人だ。同社との共通の商業的なつながりは、今後の獲得競争でミランに独自の優位性をもたらす可能性がある。

同じ報道は、この関係によってミランがマクトミネイの獲得に向けて非常に有利な立場にあると示唆している。移籍資金を賄える財力に加え、共通のスポンサーもいることは、サン・シーロを本拠地とするクラブにとって好条件が重なった形だ。

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契約交渉の停滞がミランに好機

ミランが次の一手を検討する一方、ナポリは現在、 マクトミネイの長期残留を確実にすることに苦戦している 。MFの契約は2028年6月まで残っているが、更新に向けた交渉は完全に停滞している。

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報道によると、両者の隔たりは依然として大きい。マクトミネイはナポリでのプレーを続けるため、年俸700万ユーロの新契約を求めているという。

『TMW』は最近、これほど高額な年俸要求に応えられるセリエAクラブはほぼないと報じた。しかし、ミランは新たに得た商業面での資金力によって、イタリアでは数少ない例外となった。

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マクトミネイの今後は？

ナポリは今後、既存の給与体系を崩すか、最も影響力のある選手の一人を失うリスクを負うか、決断を迫られる。契約交渉の停滞が長引くほど、他クラブからのオファーに対して立場は弱くなる。

ミランはアディダスとの新たな契約期間が近づく中、状況を引き続き注視する。ナポリがマクトミネイの売却を決断すれば、獲得に動くための資金があることをミランは分かっている。現時点でマクトミネイは、スタディオ・マラドーナでのプレーに集中している。しかし、ナポリでの長期的な将来は、にわかに不透明さを増している。