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ファビオ・カンナバーロは、リヴァプールのセンターバック、フィルジル・ファン・ダイクがワールドカップでの会話中にセリエAでプレーしたいと語ったことを明かした。オランダ代表DFの契約は2027年6月に満了する。イタリアのレジェンドは、ACミランへの移籍は魅力的な選択になると考えている。

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ファン・ダイク、イタリアでのプレーに関心

リヴァプールは、ファン・ダイクの 長期的な去就 をめぐる憶測が強まる中、引き留めを迫られる可能性がある。オランダ人センターバックは来季に向けてミランの補強候補に浮上したと報じられている。

元イタリア代表のカンナバーロは今回、『ガゼッタ・デロ・スポルト』のインタビューで、その噂をさらに強める発言をした。2006年のバロンドール受賞者は、ファン・ダイクがイタリアサッカーへの挑戦に本当に興味を持っていると明かした。ファン・ダイクとリヴァプールの現行契約は2027年6月に満了する予定で、獲得を狙うクラブがその動向を注視する余地がある。

カンナバーロ、ファン・ダイクのミラン移籍を支持

カンナバーロは、ワールドカップ期間中にリヴァプールのDFと直接交わした会話で、その思いを聞いたと説明した。自身もナポリ、パルマ、ユヴェントス、インテルでプレーしたイタリアのレジェンドは、ミランがふさわしい移籍先になると考えている。

「ワールドカップで彼に会ったとき、イタリアでプレーしてみたいと言っていた」とカンナバーロは語った。「彼はイタリアにとても魅力を感じている。ファン・ダイクがミランでプレーする姿を見られたらいいね」

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フィジカル面の強さとマルディーニとの比較

カンナバーロはファン・ダイクの能力を高く評価する一方、トップレベルのDFが年齢とともにどう変化するかについても率直な戦術的見解を示した。自身の経験とパオロ・マルディーニにまつわる逸話を引き合いに出し、守備におけるスピードの重要性を強調した。

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「近年の彼は、強靱なフィジカルと並外れたスピードを兼ね備えていた」とカンナバーロは指摘した。「かつて、ある監督がパオロ・マルディーニに『君は振り向くのが下手だ』と言ったことがある。すると彼は『監督、ボールに追いつけるうちは』と答えたんだ」

カンナバーロは、スピードで守備のミスをカバーするプレーには、キャリアの後半で避けられない問題が伴うと警告した。「私も同じだった」と付け加えた。「非常に速ければ、技術的なミスをしても取り返せる。問題は、そのスピードがなくなったときに起こる」

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ファン・ダイクの今後は？

ファン・ダイクとリヴァプールの契約は2027年6月まで残っており、当面の去就については依然としてクラブが主導権を握っている。しかし、来季に向けた ミランの関心が報じられている ことから、イタリアのクラブが近くリヴァプールの姿勢を試す可能性もある。ファン・ダイクがセリエAへの関心を実際の行動に移すかどうかは、まだ分からない。