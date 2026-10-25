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ACミランは敵地でウディネーゼに2-0で快勝し、セリエA開幕からの無敗を8試合に伸ばした。4位に浮上し、首位のインテルとラツィオに勝ち点4差まで迫った。

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ルベン・アモリム監督率いるミランは開始6分以内に先制した。ルカ・モドリッチが素早く蹴った、ディフェンスラインの背後を狙うFKにクリスティアン・プリシッチが反応し、マドゥカ・オコイェを破って決めた。ミランはボール保持率60％を記録し、前半終了までにさらにリードを広げるべきだったが、ダヴィデ・バルテザーギが2度の決定機を逃した。

65分には、アルドン・ヤシャリのロングシュートをオコイェがこぼしたところにオマリ・ハッチンソンが詰め、リードを2点に広げた。終盤にはマイク・メニャンがケイナン・デイヴィスのシュートを防ぎ、今季3度目のクリーンシートを達成した。ミランの得点期待値（xG）は2.84、ウディネーゼは0.44だった。ホームのウディネーゼはリーグ戦6連敗となった。以下、GOALがブルーエナジー・スタジアムでのミランの選手たちを採点する。

GK・DF

マイク・メニャン：7/10比較的静かな夜だったが、集中を切らさず、主に遠距離からのシュートを計5本セーブした。最大の見せ場は81分。至近距離からのケイナン・デイヴィスのボレーを手で弾き、ゴールライン上でボールを押さえてリードを守った。

サンクン・ディアワラ：7/10負傷者によってアモリム監督の選択肢が限られる中、左サイドバックとしてミランでのデビューを果たした。バルテザーギの後方に位置して規律あるプレーを見せ、72分には自陣に戻り、ウディネーゼの危険なクロスをスライディングでブロックした。

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ストラヒニャ・パヴロヴィッチ：7/10積極的に前へ出て、ペナルティーエリア内へのクロスを何度も阻止した。前半終了間際にはCKからヘディングシュートを放ったが、わずかに枠を外れた。

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コニ・デ・ウィンター：7/10優れた読みで何度もパスをカットし、空中戦でも大半に勝った。ただし、デイヴィスへのファウルから、この夜のウディネーゼ最大のチャンスにつながるFKを与えた。

フィカヨ・トモリ：7/10右サイドバックから活発に攻撃に絡み、バルテザーギとプリシッチが決めるべきだった危険なクロスを供給した。27分には自身も至近距離からのチャンスを逃した。ミランの2点目につながるプレーではボールを奪い返し、73分に交代した。

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MF

ダヴィデ・バルテザーギ：6/1085分間にわたって左サイドで精力的に動き、何度も危険な位置に入ったが、前半のうちにリードを2点に広げるべきだった。40分にはファーポストでプリシッチの妨げとなり、その直後のシュートはクリスティアン・カバセレにブロックされた。

アルドン・ヤシャリ：7/10守備と攻撃を巧みにつなぎ、しばしばセンターバックの間に下がって攻撃を組み立てた。力強いロングシュートをオコイェがこぼし、ミランの2点目につながった。プリシッチとともにプレスをかけ、ラモスがクロスバーに当てたチャンスも生み出した。

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ルカ・モドリッチ：8/10キャプテンマークを巻き、素早く蹴ったFKでディフェンスラインの背後に抜けるプリシッチを捉えて先制点を演出した。トモリにもパスを通し、ミランに前半最大のチャンスをもたらした。90分間を通して試合のテンポを支配し、終盤に警告を受けた。

FW

クリスティアン・プリシッチ：8/10完璧なタイミングで走り込み、開始6分に先制点を決めた。ラモスの後方で自由に動く役割を与えられ、バルテザーギとトモリのチャンスを創出。60分には鋭いシュートでオコイェに好セーブを強いた。

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オマリ・ハッチンソン：8/10試合が進むにつれて存在感を増し、65分にミランでの初ゴールを挙げた。ヤシャリにボールを預け、そのシュートをオコイェがこぼすと、いち早く反応した。その後間もない73分に交代した。

ゴンサロ・ラモス：6/10前半に顔へ肘を受けながらもプレーを続け、39分にはジェームズ・アバンクワをつかんで倒し、警告を受けた。75分の至近距離からのシュートはオコイェに弾かれてクロスバーに当たり、アディショナルタイムに交代した。

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途中出場・監督

ルベン・ロフタス＝チーク：6/1073分にハッチンソンに代わって出場し、至近距離からのシュートでオコイェにセーブを強いたが、アディショナルタイムに負傷し、短い出場時間に終わった。

ユヌス・ムサ：6/1073分にトモリと交代で入り、ミランが終盤を大きな危機なく乗り切るのに貢献した。

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アルファジョ・シセ：採点なし85分にバルテザーギに代わって出場し、2本のシュートを放った。そのうち1本はオコイェにセーブされた。

フランチェスコ・カマルダ：採点なしアディショナルタイムにラモスに代わって出場した。

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クリスティアン・コモット：採点なしアディショナルタイムに負傷したロフタス＝チークと交代した。

ルベン・アモリム（監督）：8/10率いるチームは序盤から試合を支配し、さらに大差で勝つこともできた。この結果、就任後のセリエA最初の8試合で無敗を維持した。



