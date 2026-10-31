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インテルはサン・シーロで行われたデルビー・デッラ・マドンニーナでACミランに1-3で敗れ、今季セリエA初黒星を喫した。この結果、クリスティアン・キヴ率いるチームは首位から陥落した。

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インテルは出鼻をくじかれ、開始10分以内にクリスチャン・プリシッチとアドリアン・ラビオにゴールを許した。ディエゴ・モレイラは2得点をお膳立て。キヴ率いるチームの態勢が整う前に、インテルの左サイドでカルロス・アウグストを翻弄した。

インテルは22分に反撃。ハカン・チャルハノールのCKをマヌエル・アカンジが頭でそらし、アレッサンドロ・バストーニが至近距離からヘディングで決めた。35分にはジェド・スペンスの同点弾をマイク・メニャンが見事なセーブで阻止。すると43分、モレイラが直接FKを鮮やかに決め、インテルの好機逸を逃さなかった。

アウェーのインテルはボール支配率57％、シュート19本を記録したが、メニャンは計7セーブを挙げ、後半もゴールを許さなかった。インテルには後半半ばにPKが与えられたものの、VARの確認後に判定が取り消された。以下、GOALがサン・シーロでのインテルの選手たちを採点する。

GK・DF

ジョゼップ・マルティネス：5/10 ジョゼップ・マルティネスは、ミランの枠内シュートわずか4本から3失点を喫した。プリシッチとラビオのシュートにはほとんど手の打ちようがなく、モレイラのFKも手の届かないゴール上隅に突き刺さった。この夜唯一のセーブは、アディショナルタイムにアルファジョ・シセのシュートを止めた場面だった。

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ヤン・ビセック：5/10 ヤン・ビセックは、先制点につながるクロスに届かず、プリシッチに頭で決められた。モレイラのFKも、壁に入ったビセックの頭上を越えた。13分には自身にも大きなチャンスがあったが、至近距離からのヘディングをメニャンに止められた。インテルが反撃を狙う中、82分にアンジュ＝ヨアン・ボニーと交代した。

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マヌエル・アカンジ：7/10 マヌエル・アカンジはインテルで最も優れたパフォーマンスを見せた。CKを頭でそらしてバストーニのゴールにつなげ、それに先立つ13分にはビセックのヘディングの好機も演出。モレイラがゴールライン際から入れた危険なボールをクリアし、84分には終盤の好機でシュートを枠外に外した。

アレッサンドロ・バストーニ：7/10 アレッサンドロ・バストーニは至近距離からのヘディングでインテルのゴールを決め、3バックの左から積極的に前へ出続けた。81分にフェデリコ・ディマルコと交代した。

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MF

カルロス・アウグスト：6/10 カルロス・アウグストにとって、良い場面も悪い場面もある一夜だった。35分には低いクロスでスペンスの決定機を作り、その後もマルクス・テュラムのヘディングの好機を演出した一方、56分には至近距離からの飛び込みながらのヘディングで絶好機を逃した。先制点の場面ではモレイラに抜かれ、2点目につながったCKもアウグストに当たって生まれた。90分にはオマリ・ハッチンソンへの無謀な飛び込みで警告を受けた。

ペタル・スチッチ：6/10 ペタル・スチッチは中盤で精力的にプレーし、41分にはペナルティーエリア際からのシュートでメニャンにセーブを強いた。前半半ばにはチャルハノールのロングシュートもお膳立てした。

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ハカン・チャルハノール：6/10 ハカン・チャルハノールのセットプレーは常に脅威で、CKからバストーニのゴールが生まれた。古巣を相手に前半半ばには立て続けに2本のシュートを放ち、メニャンにセーブを強いたが、流れの中では抑えられた。72分にピオトル・ジエリンスキと交代した。

ニコロ・バレッラ：6/10 ニコロ・バレッラは中盤からチームを前進させようとした。キャプテンは67分、後半のインテルにとって最大の好機を迎えたが、約9メートルからのシュートはサンクン・ディアワラにブロックされた。82分にフランチェスコ・ピオ・エスポジトと交代した。

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ジェド・スペンス：6/10 ジェド・スペンスはセリエA初先発で右サイドにスピードをもたらし、序盤にはディアワラとパヴロヴィッチを抜いてCKを獲得した。35分には同点にすべき場面を迎えたが、約5.5メートルからのシュートをメニャンの見事な反応によるセーブで阻まれた。

攻撃陣

アンディ・ディウフ：6/10 アンディ・ディウフは31分と55分に遠目からメニャンを試し、バレッラとアウグストのシュートもお膳立てしたが、テュラムとの連係にはむらがあった。72分にヘンリク・ムヒタリアンと交代した。

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マルクス・テュラム：6/10 マルクス・テュラムはミランの守備陣を相手に、長い時間孤立した。スチッチとディウフのシュートをお膳立てし、70分にはヘディングをメニャンに止められたが、明確な得点機をつかむことはできなかった。

途中出場選手・監督

ピオトル・ジエリンスキ：6/10 ピオトル・ジエリンスキは72分にチャルハノールに代わって出場し、ボールを動かし続けた。終盤には遠目からのシュートを枠外に外した。

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ヘンリク・ムヒタリアン：6/10 ヘンリク・ムヒタリアンは72分にディウフに代わって出場。クロスからPK判定につながったが、VARによって取り消された。好位置からのヘディングも枠外に外した。

フェデリコ・ディマルコ：6/10 フェデリコ・ディマルコは81分にバストーニに代わって出場し、セットプレーとクロスの質を高めた。終盤にはアカンジの好機を演出したが、反撃には遅すぎた。

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アンジュ＝ヨアン・ボニー：6/10 アンジュ＝ヨアン・ボニーは82分にビセックに代わって出場し、積極的にプレー。シュートをブロックされ、終盤にはエスポジトのヘディングにつながるクロスを上げた。

フランチェスコ・ピオ・エスポジト：6/10 フランチェスコ・ピオ・エスポジトは82分にバレッラに代わって出場。2本のシュートをお膳立てし、アディショナルタイムにはインテル最後の好機でヘディングを枠外に外した。

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クリスティアン・キヴ（監督）：4/10 インテルが開始10分以内に2点を追う展開となり、クリスティアン・キヴ監督はチームの立ち上がりの遅さを問われるだろう。インテルはボールをより多く保持したが、キヴのチームはルベン・アモリム率いるミランに戦術面で上回られた。最初の選手交代も72分まで待った。