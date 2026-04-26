ACミラン対ユヴェントスの引き分けで、イタリアではチャンピオンズリーグへの期待が高まっている。

セリエAのミラン対ユヴェントスは0-0。両チームともチャンスは少なく、ミランがポスト直撃のシュートで最も近づいた。残り4試合で3位ミランのCL出場はほぼ確定。 3ポイント差で4位のユヴェントスはより厳しい状況だ。

サン・シーロでの序盤はスペースが少なく、個人技で隙が生まれてもフィニッシュの選択を誤る場面が目立った。

数少ないチャンスを掴んだユスフ・フォファナはペナルティエリアに侵入したが、アレクシス・サエレマエカーズやクリスチャン・プリシッチへパスせず強引に突破を試み、ミランに得点は生まれなかった。

前半終了10分前、ミランはアドリアン・ラビオの強烈なシュートをミケーレ・ディ・グレゴリオが好守。直後、ユヴェントスもケフレン・トゥラムのゴールがオフサイドで取り消された。

GKマイク・メニャンは、元アヤックスのフランシスコ・コンセイサオの強烈なシュートをニアで止めた。後半は、サエレマエカーズのシュートがポストを叩いたのがミランの最大のチャンスだった。

その後も30分以上残ったが、両ゴール前ではほとんどチャンスがなく、試合は0-0で終了。特にユヴェントスにとっては不満の残る結果となった。

セリエAの4位争いでは、ユヴェントスのライバルであるASローマとコモが今週末勝利した。ユヴェントスが勝ち点を落とし、争いはさらに緊迫したが、トリノのチームは両チームに3ポイントの差をつけており、依然として優勝候補の筆頭だ。