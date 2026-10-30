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2001年5月、ACミランが同じ街のライバル、インテルを6－0で圧倒した歴史的な一夜を振り返ろう。ジャンニ・コマンディーニの序盤の猛攻とアンドリー・シェフチェンコの決定力が際立ったこの試合は、デルビー・デッラ・マドンニーナ史上最大の得点差による勝利として、今も記録に残っている。

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ミラノのサッカーにおける序列が揺らぐどころか、完全に覆されたとき、サン・シーロには独特の静寂が訪れる。2001年5月11日、春の空気が重く漂うロンバルディア州の州都に、7万8000人が集まった。公式戦で246回目となるミラノ・ダービー、「デルビー・デッラ・マドンニーナ」だ。その年、両チームともスクデットを争ってはいなかった。首位を走っていたのはローマだったが、ミラノでは順位表よりも街の誇りを守ることが重要になる場合が多い。この後に繰り広げられたのは、単なるサッカーの試合ではなかった。90分間の厄払いの末に残ったのは、今もクルヴァ・ノルドで身震いとともに語られるスコア、インテル0-6ACミランだった。

クルヴァ・スッドの意外な英雄

IMAGO

試合前、ACミランの熱心なサポーターに勝利の立役者を尋ねても、ジャンニ・コマンディーニの名前はなかなか挙がらなかっただろう。だが、サッカーでは予想外の人物が不朽の名声を手にすることがある。開始から3分、スタジアムが揺れた。この夜、まるで足に翼が生えたかのようだったセルジーニョが左サイドを駆け上がり、低く鋭いクロスを送る。コマンディーニは熟練のストライカーらしい嗅覚で反応し、セバスティアン・フレイを破った。インテルがまだすね当てを直しているような時間帯に受けた一撃だったが、嵐はまだ始まったばかりだった。

コマンディーニの短くも鮮烈な活躍には、そのわずか15分後に第2幕が訪れた。再びお膳立てしたのは、止めようのないセルジーニョだ。インテルのペナルティーエリア中央へ柔らかな浮き球を送ると、コマンディーニが照明に照らされたピッチで高く跳び、力強いヘディングをゴール隅に突き刺した。2-0。この2得点は、ストライカーがそのセリエAシーズンを通じて記録した全得点だった。それでもクラブ史に残る重要な2ゴールとなっている。マルコ・タルデッリ監督率いるインテルは、流砂の中でプレーしているかのようだった。チェーザレ・マルディーニ監督のチームが見せる流動的なポジションチェンジについていけなかった。

決定力を見せつけた一戦

Getty Images

ハーフタイムの笛はインテルに一時の避難場所を与えたが、救いにはならなかった。後半は、名目上のホームチームがなすすべなく崩れていく展開となる。再開から8分、フェデリコ・ジュンティがフリーキックに臨んだ。インテル守備陣の空中戦での強さを試す、浮き球のクロスになるはずだった。ところがボールは守備側も攻撃側も、立ち尽くすフレイもすり抜け、ファーサイドのゴール隅に収まった。3-0で勝負は決した。4-0になると、インテルにとっては悲劇となった。後にこのダービーの歴代最多得点者となるアンドリー・シェフチェンコが、ついに存在感を示したのだ。

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シェフチェンコの1点目は、その動きの良さを物語っていた。セルジーニョのもう一本の正確なクロスを、鋭いヘディングで仕留めた。ウクライナ人ストライカーは容赦なく、弱った相手を逃さなかった。77分までに自身2点目、ミランにとって5点目を記録。鮮やかなカウンターアタックを、練習試合でもしているかのように悠々と締めくくった。インテルのサポーターは、守備の威信が最後まで打ち砕かれる場面を見ていられず、出口へと流れ始めた。暗闇に輝くスコアボードは、まるで故障したかのようだった。そこに映し出されているのは、熱に浮かされた夢のような現実だった。

とどめの一撃と、長く残る記録

Getty Images

この試合の主役、セルジーニョが最後の一撃を決めるのは、ふさわしい結末だった。81分、ブラジル人選手は崩壊したインテルの最終ラインを抜け出し、フェイントでフレイをかわすと、無人のゴールへボールを流し込んで6-0とした。インテルの苦しみに終止符を打つようなゴールだった。ほどなくして終了の笛が鳴り、ミラノ・ダービー史上最大の得点差での勝利が確定した。1910年にインテルが記録した5-0の大勝を上回り、新たな千年紀に記録を塗り替えた。

ベンチから見守ったチェーザレ・マルディーニ監督にとって、それは自らの正しさが証明された瞬間だった。インテルにとっては、癒えるまでに何年もかかる傷となった。この試合は今もACミランにとって語り継がれる一戦であり、圧倒的な決定力を美しく示したパフォーマンスは、そのシーズンの両クラブの平凡なリーグ順位を超える意味を持った。勝ち点3以上の価値があったのだ。6つのゴールは、小型バイクに乗るブルジョワ層を沈黙させ、5月の忘れられない一夜、サン・シーロを赤と黒の大聖堂に変えた。