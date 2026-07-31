フランコ・バレージが66歳で死去したと、ACミランが金曜日にXで発表した。現役時代のすべてをこの名門で過ごした元イタリア代表DFは、しばらく前から健康状態が優れなかった。

「フランコ・バレージの逝去を受け、ACミランの全歴史が悲しみに包まれている。彼の模範と誠実さは、背番号6の象徴的なユニフォームと同様に、これからも永遠にクラブのDNAに刻まれ続ける。この困難な時にACミランがフランコ・バレージの家族に伝える哀悼の意は、この喪失を自らの喪失として感じているすべてのロッソネロと共有されている」とACミランはXの公式アカウントに記した。

移籍市場の専門家ファブリツィオ・ロマーノ氏は、バレージを「サッカー界、そしてACミランとイタリアの絶対的なレジェンドだ。複数の世代に足跡を残した一時代だった。私たちの思いと祈りは家族と友人たちとともにある」と表現した。

バレージはACミランで716試合に出場し、マルコ・ファン・バステン、フランク・ライカールト、ルート・フリットらとともにプレーした。1989年から1995年の間には5度にわたってヨーロピアンカップ1／チャンピオンズリーグ決勝でプレーしており、これをそれ以前に成し遂げていたのはレアル・マドリーのレジェンド、アルフレッド・ディ・ステファノとフランシスコ・ヘントだけだった。

リベロのバレージは、イタリア代表が1982年にワールドカップを制した際にはベンチ要員だった。1994年にはイタリアが決勝に進出した時の先発メンバーだった。PK戦では自らがキックを失敗し、その後ブラジルが世界王者となった。

バレージは1977-78シーズンにデビュー。20年後、多くのタイトルを手にしたこの象徴的な守備者は、プロサッカー選手として現役に別れを告げた。