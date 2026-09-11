ACミランを率いるルベン・アモリム監督が金曜日の記者会見で思わぬ一幕を生んだ。米国でのテロ攻撃からちょうど25年の日に、ポルトガル人指揮官は飛行機を引き合いに出して不適切な比較をしてしまった。

アモリム監督は会見で、土曜日に行われるラツィオ戦を前に自チームの成長についても言及した。「毎回のトレーニングでもっと良くならないといけない」

「それは飛行機事故と同じだ」と、アモリム監督は続けた。「そこから学ぶんだ……。これは良い比較じゃないね」と、その日が何の日かに気づいたアモリム監督は苦笑いを浮かべながら言い直した。

「でも、言いたいことは分かってもらえるはずだ。何か悪いことが起きたら、僕たちはあらゆる情報を吸収して、それをトレーニングに生かす」

アモリム監督はその後、とりわけアルファジョ・シセについても語った。同選手はこの冬、PSVへの移籍に非常に近づいていた。このイタリア人選手（19）は、ミランでの最初のセリエA3試合で2ゴールを挙げるなど、シーズンのスタートは素晴らしいものとなっている。

イタリアメディアによると、ユヴェントス戦で強烈なシュートを突き刺すなど実力を示したシセは、来週にも初めて代表チームに招集される可能性が極めて高いという。

「彼は準備ができている」と、アモリム監督は見ている。「ただ、成熟するには時間が必要だ。アウェーゲームでのプレーとサン・シーロでのプレーには違いがあると感じた。サン・シーロは難しい環境だから、そうした細かな部分すべてに適応しなければならない」

「シセには時間を与えよう。代表チームでトレーニングし、試合に出れば、臆することなくボールを要求するはずだ。彼は準備ができている。でも、なり得る選手へと成長するには時間が必要だ。まだ学ぶべきことは多い」と、アモリム監督は語った。



