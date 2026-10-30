共有 GOALをGoogleでフォロー

レッドバード・キャピタルのトップ、ジェリー・カルディナーレ氏がACミランの現状について沈黙を破り、ルベン・アモリム監督への強い支持を表明した。波乱に満ちたシーズン序盤を経ても、米国人オーナーは、サン・シーロには長期的な成功に向けた基盤がしっかりと築かれていると確信している。

広告

カルディナーレ、ルベン・アモリムに対する立場を明確に

ミランの首脳陣は、アモリム監督の去就を巡るいかなる噂も打ち消そうとしており、オーナーのカルディナーレ氏はポルトガル人指揮官への全面的な支持を表明した。夏に大きな変化を経たミランは好不調の波があり、クラブのプロジェクトの方向性に外部から疑問の声が上がっていた。しかしカルディナーレ氏は、クラブを新時代へ導くためにアモリム監督を任命した当時と変わらず、その手法に対する内部の信頼が厚いことを明確にした。

監督を巡る状況について率直に語ったレッドバードの創業者は、クラブが短期的な解決策ではなく、欧州サッカーの頂点に至る持続可能な道を求めていると強調した。「私は彼を全面的に信頼している。『私の』映画『トップガン』の最後に、素晴らしいセリフがある。トム・クルーズが『相棒を置いてはいかない』と言うんだ。私もルベンを見捨てない。彼の立場が危うくなることは一切ない。私は彼のそばに立ち続ける。近年犯してきた過ちは繰り返さない。彼は私の監督であり、私たちが一段上に進めるまで、ともに取り組み続ける」と、カルディナーレ氏は『ガゼッタ・デロ・スポルト』に語った。

スクデットが引き続き最大の目標

現在、セリエAの順位表で首位を走るチームに後れを取っているものの、カルディナーレ氏は今季への期待を下げるつもりはない。このアメリカ人実業家は、今季がクラブにとって移行期になるかもしれないとの見方を退け、ミランにリーグ優勝を取り戻すという野心を改めて強調した。リーグの競争の激しさを障害ではなく好機と捉え、チームには戦い抜くのに十分な選手層があると考えている。

「十分に可能だ。100％ね。傲慢に聞こえてほしくはないが、私は毎朝、小さなチャンスが生まれることを願って目を覚ます。つまり、インテルが勝利ではなく引き分けるようになり、私たちが連勝を重ねることだ。私にとって大切なのは勝つことだけだが、まずは目の前の1試合に集中し、節を追うごとに上位との差を縮めていこう」と、カルディナーレ氏は力強く語った。

広告 広告

財政力を誇るクラブと戦うための新たな本拠地

ピッチ外では、「ジェネラリ・スタジアム」計画がレッドバードにとって引き続き最優先事項となっている。カルディナーレ氏は、新たなサン・シーロを、クラブとイタリアサッカーがプレミアリーグの財政力に対抗するための重要な節目と捉えている。

Related Topics

「これは私たちが4年間取り組んできた優先事項だ。新たなサン・シーロは、新しい施設の建設が不可能に思われていたイタリアにとって、重要な節目になる。セリエAを本来あるべき水準に戻す方法を見つけなければならない。セリエAが強くなることは、ミランが強くなることでもあるからだ」と説明した。

「プレミアリーグに対抗する唯一の方法は、私たちの経済的な構造を変え始めることだ。ミランのようなクラブとそのファンには、これほど質の高い施設がふさわしいと思う。このスタジアムは、このすべてが私とレッドバードにとっていかに重要かを示す、大きな意思表示だ。私たちは頂点に戻るために、できる限りのことをしている。スタジアムで到達した節目は重要だが、私にとってインテルとのダービーでの勝利ほど価値のあるスタジアムは、世界のどこにもない」

広告

カルディナーレ、ミラノダービーを前に強い決意を表明

迫るダービーについて、カルディナーレ氏はライバルのインテルに敬意を示しつつも、強い闘志を見せた。インテルの組織力を認めながら、両者の差は縮められると主張。目標は引き続きリーグ優勝であり、ミランが連勝を重ね、ライバルがつまずけば十分に現実的だと考えている。

「簡単にはいかないし、何も与えてはもらえない。明日、何が懸かっているかはよく分かっているし、相手の強さも分かっている。ダービーが待ちきれない。興奮している」と、カーディナル