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ACミランのオーナー、ジェリー・カルディナーレ氏は、国内での戦いを再び勢いづける重要なアウェー勝利を受け、ルベン・アモリム監督に全幅の信頼を表明した。米国人実業家の同氏は、最近の欧州でのつまずきから立ち直り、敵地で確実に結果を残したチームの精神的な強さを強調した。

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カルディナーレ、ウディネーゼ戦の勝利を評価

カルディナーレは、ブルーエナジー・スタジアムでウディネーゼに2-0で快勝したことを受け、アモリム体制下でのミランの現在の歩みを高く評価した。欧州大会でボーンマスに敗れる悔しい結果を喫したばかりのミランにとって、必要としていた立て直しの勝利となった。勝ち点3を獲得したミランは3位ローマと勝ち点で並び、首位を争うインテルとラツィオとの差はわずか4ポイント。優勝争いの構図が見え始めている。

米国人オーナーが特に感銘を受けたのは、欧州での不本意な結果を受けた重圧の中、チームが国内の試合で規律あるプレーを見せたことだ。「チームは改善を続けており、欧州での残念な試合の後に素晴らしい立ち直りを見せた。試合を通じて高い強度を維持できた。ボール保持と、失った後に奪い返す際の積極性は非常に良かった」とカルディナーレは『スカイ・スポルト・イタリア』に語った。

アモリムの采配を高く評価

カルディナーレはチーム全体の奮闘に加え、この試合でのアモリムの采配も称賛した。ミランのオーナーはポルトガル人指揮官の積極的な試合運びを評価し、特に過密日程の中で選手たちの身体的な負担にどう対処したかを挙げた。先発メンバーの選択と交代策が、チームの運動量を維持する鍵になったという。

「ルベンは選手の入れ替えと交代をうまく管理している。そのすべてが、水曜日のホームゲームに向けて我々を良い状態にしてくれている」とカルディナーレは語った。

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今後の人事とスタジアム計画

ピッチ上の目先の結果だけでなく、クラブでは経営体制の見直しも進んでいる。報道によると、カルディナーレのイタリア滞在中は新たなフットボール部門責任者の選定が優先事項となっている。マルクス・クロシェが有力候補とされているものの、最終合意にはまだ至っていない。この人事は、今後のクラブの選手獲得と育成の戦略を効率化するためのものだ。

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さらに木曜日には、新サン・シーロ建設計画に関する大規模な発表が予定されており、カルディナーレとインテル側の代表者ベッペ・マロッタが出席する。両クラブが施設の近代化を目指すこの共同事業は、ミランとインテルにとって歴史的な一歩となる。ただ今は、関心の中心はピッチ上にある。シーズンの行方を左右する一週間に、アモリムはチームを立て直し、会長から公に支持を得た。

迫る重要な試合

ウディネでの勝利は、ACミランにとって重要な一週間に向けた絶好の弾みとなった。次は水曜日、サン・シーロでボローニャと対戦する。この試合は、アモリム率いるチームが3位以内の位置を固め、首位との差を縮める可能性を秘めている。

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しかし、最大の試練はまだ先にある。ボローニャ戦の後には、宿敵インテルとの今季最初のデルビー・デッラ・マドンニーナに注目が集まる。土曜日に予定されているこのダービーは、早くもシーズンの転機となり得る一戦と見られている。勝利すれば、地元のライバルに対して優位を誇れるだけでなく、順位表でインテルを追い抜き、再び街の主導権を握るというミランの意志を示すことにもなる。