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ブルーノ・フェルナンデスとエルメディン・デミロヴィッチが今後、ACミランでプレーする可能性がある。少なくともマルクス・クレシェは、その実現を目指しているという。

マルクス・クレシェはACミランでまだ正式に職務に就いていないものの、すでに2件の大型補強を画策しているようだ。イタリア紙の報道によると、次期スポーツ責任者はブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド）とエルメディン・デミロヴィッチ（シュトゥットガルト）の両選手に関心を寄せている。

イタリア紙『Corriere dello Sport』によると、クレシェは今冬のフェルナンデス獲得に向けて、すでに動き出しているという。今夏に契約が満了するユナイテッドの主将は移籍に前向きとされ、ルベン・アモリム監督と再び仕事をすることも考えているという。

ただし、フェルナンデスの契約には1年間の延長オプションも盛り込まれている。また、再び苦境に陥っているユナイテッドの新監督マウリシオ・ポチェッティーノは先日、「ブルーノは我々のキャプテンであり、重要な選手だ」と明言した。 32歳のフェルナンデスは、それ以前にポチェッティーノの前任者マイケル・キャリックと一時的に対立していた。

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その後、フェルナンデスが新契約に関する交渉を当面全面的に凍結したとの噂が広まった。英大衆紙『Sun』によると、フェルナンデスはポチェッティーノとの関係がどう始まるかを見極めたい考えだという。

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ACミラン、エルメディン・デミロヴィッチも獲得候補に？

ただし、ミランが今冬の最優先事項としているのは、新たなストライカーの獲得とみられる。イタリア紙『Tuttosport』によると、デミロヴィッチはエンドリッキ（レアル・マドリー）とニコロ・トレゾルディ（クラブ・ブルッヘ）より安価な選択肢として浮上した。両選手の獲得にはそれぞれ約7000万ユーロが必要とみられ、以前からミランとの関連が報じられている。

デミロヴィッチとシュトゥットガルトの契約は2028年まで残っているが、現時点で延長の兆しはない。 加えて、同年夏にはシュトゥットガルトで他の多くの選手も契約満了を迎え 、その中には契約交渉の優先順位がより高い選手もいる。この状況から、ミランは有利な条件で交渉できると前向きに捉えているという。また、クレシェは数週間前に自らの希望でアイントラハト・フランクフルトを離れるまでの職歴から、ブンデスリーガに非常に強い人脈を持つ。

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なぜ夏にエルメディン・デミロヴィッチの移籍説が浮上したのか？

夏にはジェナン・ペイチノヴィッチを数百万ユーロで獲得したことを受け、デミロヴィッチの退団説が根強く報じられていた。 デミロヴィッチにはガラタサライ・イスタンブールとの関連も報じられた。しかし、ボスニア出身の同選手は残留を選び、それ以降、ここまで結果を出せていない新加入選手より多くの出場時間を得ている。

ミランや引き続き関心を寄せるトルコの強豪クラブに加え、プレミアリーグのクラブも28歳のデミロヴィッチの状況を注視しているという。