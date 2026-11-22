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ACミランは日曜夜、セリエAで快勝を収めた。ホームでフロジノーネを5-1で下した。

フロジノーネは開始2分もたたないうちにポストを叩いたが、その直後に反対側のゴールで先制点が生まれた。ガブリエレ・カルヴァーニが味方GKの守るゴールにボールを入れ、1-0となった。

幸先の良いスタートを切ったミランは、前半半ばにリードを広げる。少し前にヘディングシュートをゴールのわずか上に外していたゴンサロ・ラモスが、電光石火のカウンターを締めくくり、2-0とした。

しかし、その後ほどなくしてアウェーのフロジノーネが再び試合を緊迫させる。パトリツィオ・マシーニが単独でゴールに迫り、シュートを決めて2-1。このスコアで両チームはハーフタイムを迎えた。

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後半、ミランに求められたのはリードを守ることだった。ところが、折り返し後にやや意外な形で大量得点を重ねた。

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アルドン・ヤシャリが見事なプレーで3-1とすると、アルファジョ・シセも4点目を決めた。4-1のゴールは一度取り消されるかに見えたが、VARの介入を経て認められた。

さらに、スコアは5-1に。クリスチャン・プリシッチがGKロレンツォ・パルミサーニの頭上を越す鮮やかなシュートを決めた。サン・シーロは、大勝を目の当たりにした観客の歓喜に包まれた。

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勝ち点3を手にしたミランは、セリエAで再び4位に浮上。首位ラツィオとの勝ち点差は現在5となっている。

一方、フロジノーネは勝ち点を得られず、2連敗となった。それでもリーグ戦では堂々の7位につけている。