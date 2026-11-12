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ACミランは、若手有望株ニコロ・トレソルディの獲得を巡り、厳しい現実を突きつけられた。ストライカー本人はサン・シーロへの移籍を公然と望んでいるものの、クラブ・ブルッヘは移籍金の評価額について強硬な姿勢を取る構えだ。ベルギーのクラブは、同選手が欧州大会で見せた目覚ましい活躍を受け、巨額の移籍金を設定している。

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ACミランが狙うトレソルディに高額の評価額

ACミランが長年関心を寄せてきたトレソルディの獲得には、資金面の壁が立ちはだかっている。クラブ・ブルッヘは、この若手FWに6000万ユーロという高額の移籍金を要求していると報じられた。ただ、トレソルディとの現行契約は2029年6月30日まで残っており、ベルギーの強豪クラブに現時点で放出を急ぐ理由はない。

『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、クラブ・ブルッヘが本格的な交渉に応じるのは、最低要求額が満たされる場合に限られる。ACミランは獲得に強い意欲を示しているものの、冬の移籍市場が近づく中、両クラブ間の正式な話し合いはまだ始まっていない。

目覚ましい活躍で欧州から関心

トレソルディの評価は今季、急上昇している。公式戦わずか17試合で14得点を挙げ、なかでも最大の見せ場となったのは、サン・シーロでインテルを4-3で下した激戦での見事なチャンピオンズリーグでのハットトリックだった。

カリアリ出身の同FWはイタリアとドイツの二重国籍を持ち、両国の代表資格がある。現在はドイツU-21代表でプレーしているが、そのルーツと最近の活躍により、セリエA関係者の間でも広く知られる存在となっている。

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サン・シーロへの移籍は夢

トレソルディ本人は以前からACミランへの思いを隠さず、同クラブを最終的に行きたい場所と表現している。ACミランは現在、勝ち点24でセリエAの4位につけ、首位ラツィオとは勝ち点5差だ。

トレソルディは今年2月のインタビューでこう語った。「ミランは、僕が毎日努力する原動力となる夢です。ここクラブ・ブルッヘで本当に幸せですが、自分にはまだ長い道のりがあると分かっています。ミランでプレーする夢は常に頭の中にあり、毎朝目を覚ますたびに考えています」

国内での成功と現在の好調ぶり

トレソルディはクラブ・ブルッヘの近年の国内での成功に重要な役割を果たし、2025年のベルギー・スーパーカップに加え、2025-26シーズンのベルギー・プロリーグ優勝を経験した。同シーズンのリーグ得点王にも輝いている。クラブ・ブルッヘは現在、勝ち点28でベルギー・プロリーグの2位につけ、首位ユニオン・サン＝ジロワーズとの勝ち点差はわずか1だ。