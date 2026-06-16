ACミランがルーベン・アモリム監督を正式発表：「彼の哲学は我々のビジョンに完璧に合致している」

火曜日、ACミランはルーベン・アモリム新監督の就任を発表した。2028年までの契約で、来季チャンピオンズリーグ復帰が期待される。アモリム監督は「誇りと熱意で挑む」と語った。

ミランは昨季最終節でカリアリに敗れ、EL出場権止まりだった。

ミランはマッシミリアーノ・アッレグリ監督、ゼネラルマネージャーのジョルジオ・フルラーニ、スポーツディレクターのイグリ・タレ、テクニカルディレクターのジェフリー・モンカダを解任。オーナーのジェリー・カルディナーレ（レッドバード）は残留し、アモリムの加入を喜んでいる。

「長年にわたりルーベンに注目してきた」とレッドバードのジェリー・カードinaleはクラブ公式チャンネルで語った。「スポルティング・ポルトガルでの彼は極めて印象的で、我々の目指すサッカーを体現している。」

「彼はヨーロッパの新世代を代表する、最も準備が整い、革新的な監督の一人だ。若く野心的で、ボール支配と現代的なプレス、明確な戦術アプローチを特徴とする、モダンなサッカーのアイデンティティを持つ。」

「ルーベンはハイプレスと素早い攻守の切り替えを重視し、多くの得点を狙う。その哲学は我々のビジョンと完全に一致し、リーダーシップと選手育成の実績も魅力的だ」

「我々はルーベンを信頼しており、彼をクラブに迎え入れることを嬉しく思う」とカルディナーレは述べた。彼の理想とする攻撃的なスタイルは、結果重視だった前任者アッレグリとは正反対だ。

就任に際しアモリムは「キャリアを通じて抱えてきた野心の一つがACミランの監督だ。このクラブの歴史、威信、世界中の熱狂的なサポーターをよく理解している」と語った。

「このユニフォームの重みを理解し、誇りと熱意を持って挑戦する。一日も早く仕事を始め、ミランの情熱を毎日感じたい」と語った。1月のマンチェスター・ユナイテッド解任以来、初の監督就任となる。