イタリア紙ガゼッタ・デロ・スポルトによると、選手サイドはロッソネリに対し、来冬の移籍市場でエンドリッキ獲得の有力なチャンスがあると伝えたという。

報道によれば、このブラジル人選手はサン・シーロへの移籍に非常に前向きだという。ただし、当然ながら他の選択肢もなお残しているようだ。 ミランのセリエAでのライバルであるローマもエンドリッキに関心を示している模様で、さらにアストン・ヴィラというプレミアリーグの強豪も動向を注視しているようだ。

ガゼッタによれば、ミランはすでに今夏の時点でエンドリッキに接触していたが、その当時はこの若きストライカーが断っていた。代わりにブラジル人選手は、2026年前半にオリンピック・リヨンへのレンタル移籍を成功裏に終えた後、今度こそレアルで最終的な定位置確保を目指していた。しかし、現時点では新指揮官ジョゼ・モウリーニョの下でも、レアルでの最終的なブレークスルーは依然としてかなり遠いようだ。

エンドリッキ、レアル・マドリーでモウリーニョの下でも苦戦

シーズン序盤に彼を戦線離脱させた筋肉系の負傷は、モウリーニョの下でのスタートをさらに難しくした。だが、復帰後のエンドリッキは公式戦4試合でわずか4分間の出場にとどまり、9月中旬のエルチェ戦で3-2と勝利した試合で終盤に途中出場しただけだった。センターフォワードではキリアン・エムバペの壁が高く、さらに驚きの新戦力カルロス・エスピも切り札としての資質を示し、すでに“エムバペの第一バックアップ”という役割にふさわしい存在となっている。

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いずれにせよ、ベルナベウとの契約を2030年まで残すエンドリッキは、十分な実戦経験を積むことを強く望んでおり、この先のシーズンでも出場機会がこれほど少ないままであれば、再びマドリーを離れる可能性はますます高まりそうだ。 ガゼッタは、再度の単純なレンタルに加え、レアルに買い戻しオプションを付けた買い取りオプション付き移籍という形も候補に挙げている。

エンドリッキはミランでどこでプレーできる？

ミランは今夏、新たな9番の獲得に多額の資金を投じ、ゴンサロ・ラモスの移籍金として7400万ユーロをパリ・サンジェルマンに支払った。だがガゼッタの報道によると、ルベン・アモリム監督の下では2トップのシステムも可能で、その場合エンドリッキはラモスと並んで前線に入ることができるという。さらにミランは、この20歳を右ウイングのポジションにおける選択肢としても見ているようだ。

2024年にパルメイラスからマドリーへ加入したエンドリッキは、ここまでレアルで公式戦通算41試合に出場し、7ゴールを記録している。昨季後半戦にはオリンピック・リヨンで存在感を示し、フランスのクラブでの21試合で16得点関与（8ゴール、8アシスト）をマークした。