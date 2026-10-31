ACミランは土曜日、インテルとのミラノ・ダービーを制した。2アシストと見事なFKを記録したディエゴ・モレイラの活躍もあり、3-1で勝利。首位をラツィオに譲ったインテルは、火曜日に控えるチャンピオンズリーグのフェイエノールトとのアウェー戦に向け、早急に立て直さなければならない。

ミランは夢のようなスタートを切った。4分、モレイラが対面したカルロス・アウグストを翻弄し、クリスチャン・プリシッチに鋭いクロスを送る。キャプテン・アメリカは跳び上がって力強く頭で合わせ、インテルGKジョゼップ・マルティネスにまったく反応の余地を与えなかった。スコアは1-0となった。

殿堂入りしたばかりのカカも観戦するなか、ミランのサポーターは10分にも歓喜した。モレイラがCKを低いパスで、好機をうかがっていたアドリアン・ラビオにつなぐ。インテル守備陣からさりげなく離れたラビオは、左足で狙い澄ましてゴール隅に決めた。2-0。

この上ない滑り出しを見せたミランだったが、インテルも反撃し、すぐに試合へ引き戻した。ハカン・チャルハノールのクロスをマヌエル・アカンジがニアで頭でつなぎ、アレッサンドロ・バストーニへ。イタリア人DFは至近距離からヘディングで決め、GKに防ぐすべを与えなかった。

勢いに乗ったインテルは、アンディ・ディウフのシュートとジェド・スペンスのヘディングで2度、同点に迫った。しかし、いずれもマイク・メニャンが見事な反射神経で防いだ。ミランは相手の攻撃をしのぐと、モレイラの技術によって唐突ともいえる形で3-1とする。モレイラがFKを美しい軌道で壁の上から曲げて決めた。

後半、インテルは意外なほど攻撃の形を作れなかった。クリスティアン・キヴ監督率いるチームは、同点弾はおろか、1点差に迫るゴールも奪えない。一時はマリオ・ヒラのハンドが疑われ、PKが与えられるかに見えたが、ボールが当たったのは腕ではなく、明らかに胸だった。

試合は3-1のまま終了し、セリエA上位の勝ち点差は縮まった。ミランは4位に浮上し、首位ラツィオとは勝ち点4差。ラツィオはインテルと同じ勝ち点25だが、消化試合が1試合少ない。この日の夜、ウディネーゼに快勝したローマが勝ち点24で3位につけている。