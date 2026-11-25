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アヤックスが新たなメインスポンサーを見つけた。ABNアムロは2027年7月1日から、アムステルダムのクラブのユニフォームに復帰する。同行はアヤックスと5年間の契約を結び、トップチーム、女子チーム、ヨング・アヤックスのメインスポンサーとなる。プレスリリースによると、提携は2031-32シーズンまで続く。

これに伴い、ジッゴは2026-27シーズン終了後、12年半務めたメインスポンサーから退く。ABNアムロにとっては、アヤックスのユニフォームへの復帰となる。同行は以前、1991年から2008年までアヤックスのメインスポンサーを務めていた。

両者の関係は、その後も続いていた。ABNアムロはユース育成や女子部門などに関わってきた。2015年からはアヤックス女子チームのメインスポンサーを務めるほか、クラブの社会活動におけるパートナーでもある。

アヤックスのマネージングディレクター、メンノ・ヘーレンは今回の契約を喜んでいる。「クラブにとって非常に良いニュースだ。集中的かつ慎重なプロセスを経て、ABNアムロを新たなメインスポンサーとして迎えられることを大変うれしく思う。私たちは何十年にもわたって結びついており、このメインスポンサー契約はクラブの誰にとっても、サポーターにとっても、なじみ深いものに感じられるだろう。将来を信じてくれたABNアムロに感謝している」

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ABNアムロの幹部、マルグリット・ベラールも提携の再開を心待ちにしている。「男子と女子の双方で、ABNアムロが再びメインスポンサーとしてアヤックスのユニフォームに名を連ねることを誇りに思う。私たちはともに大きな成功を祝い、35年間、強い信念を持って結びついてきた。その豊かな歴史が、新たな出発の土台となる」

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ただし、このスポンサー契約を誰もが好意的に見ているわけではない。『アルヘメーン・ダフブラット』のサッカーポッドキャストで、司会者のエティエンヌ・フェルフーフは契約に疑問を呈した。『デ・テレグラーフ』の報道によれば、ABNアムロはボーナスを含めて年間約1200万ユーロを支払うという。5年間では6000万ユーロ近くになる。

フェルフーフは、同行が経費削減を進めていることを踏まえると、この金額は目を引くと考えている。「少し考えた。ABNアムロで大規模な経費削減が進む一方で、年間1200万ユーロをそこに投じるのか、と。さらに利益を上げるために5000人を解雇し、業務の効率化も一段と進めている。これも経済の理屈なのだろうが、やはりどこかで思ってしまう……」

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ジャーナリストのマールテン・ワイフェルスは、批判的な声を理解している。「外から見れば、あのような銀行の経営陣に対するごくもっともな疑問だと思う」。その一方で、提携の持つ懐かしさや、両者がともに経験した特別な瞬間にも言及した。

批判に根拠がないわけではない。ABNアムロは2025年11月、2028年までに2024年比で従業員数をフルタイム換算で純減5200人分削減したいと発表した。同行によると、その約半分は自然減によって実現する見通しだ。

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一方、アヤックスのコマーシャルディレクター、カス・ビースタは、この契約が複数の面でクラブに合っていると強調する。「メインスポンサーを探す際には、クラブとの相性と商業的な観点からの利点とのバランスを取りたい。その両面を満たすメインスポンサーが見つかったのは素晴らしいことだ」

ABNアムロのブランド・コーポレートコミュニケーション部門責任者、ヘールト・ピエラーヘも、この提携を単なる商業契約以上のものと捉えている。「ABNアムロの名が入ったアヤックスのユニフォームは、多くの人に特別な思い出を呼び起こす。それを誇りに思っている。ただ、私たちは過去にともに何者だったかを思い出してもらうだけでなく、今の私たちが何を大切にしているかを示したい。人々と企業が前進する手助けをすることだ」

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ピエラーヘは最後にこう語った。「このメインスポンサー契約を通じて、そのつながりを強めたい。ユニフォームで目に見えるだけでなく、ピッチの内外で意味のあるものにしたい」