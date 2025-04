浜崎あゆみアジアツアー日本公演の配信予定・視聴方法

『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.Ⅱ-』はどこで見られる?ABEMA(アベマ)で無料放送はある?

人気アーティスト・浜崎あゆみさんのアジアツアーの皮切りとなる日本公演『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.Ⅱ-』が、2025年4月8日(火)19時よりに独占生配信される。

本記事では『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.Ⅱ-』が見られるテレビ放送/ネット配信局・中継スケジュールをまとめている。

『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.Ⅱ-』とは?

『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.Ⅱ-』は、浜崎あゆみさんのアジアツアーの皮切りとなる日本公演。2024年秋からスタートし、度重なるチケットの即完売、公演会場の海外アーティスト動員記録更新など、海外TA(ファンの総称)を熱狂の渦に巻き込んだ『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2024 A ~I am ayu~』が、『I am ayu -ep.Ⅱ-』という名を掲げ、ステージ、セットリスト、演出全てを新しく進化させ、再始動する。

『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.Ⅱ-』の放送スケジュール

『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.Ⅱ-』は『ABEMA』が独占生配信を予定。視聴のためにはチケットが必要で、5000円(税込)で購入できる。対象期間中にABEMAプレミアムに登録し対象PPVチケットを購入した上で、対象条件を満たすと1,000円キャッシュバックするキャンペーンも実施中だ。

配信開始日時は2025年4月8日(火)18:30~となっている。

『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.Ⅱ-』のおすすめ視聴方法

『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.Ⅱ-』は、前述の通り『AEBMA』で放送予定だが、より快適に楽しみたいのであれば月額1,080円(税込)の『ABEMAプレミアム』への登録がおすすめだ。

プレミアム会員になると、広告なしでビデオを再生したり、放送中の番組を最初で見ることや、PPV(ペイパービュー)コンテンツ、新作映画などのレンタル作品を割引価格で視聴できる。

無料会員でも十分楽しめるのがABEMAの良さだが、プレミアム会員の良さはなんといっても広告がないため、ストレスフリーだ。さらにプレミアム対象作品の視聴もできるなど、まさに’’プレミアム’’な体験を受けることができる。