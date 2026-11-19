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A代表であれ年代別代表であれ、あらゆるワールドカップの舞台で、ウルグアイ代表はサウジアラビア代表にとって永遠の「鬼門」となっている。

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U-17サウジアラビア代表は木曜日、カタールの首都ドーハのアスパイア・ゾーンで行われたU-17ワールドカップ・グループD第1節で、U-17ウルグアイ代表に2-3で敗れた。

U-17代表の敗戦は終わりの始まりか

劇的な形での敗戦だった。サウジアラビアは2度にわたってリードを奪ったが、南米の雄はそのたびに試合を振り出しに戻し、正規時間終了の4分前に決勝ゴールを叩き込んだ。

問題は、サウジアラビアが勝利に手の届くところまで来ていたことだ。しかし、とりわけGKアブドゥッラー・アルマスによる不可解な個人のミスが、試合をひっくり返される原因となった。

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1点目の場面では、パブロ・バレイロのシュートがアルマスの手元に飛んだが、アルマスは不自然な形でキャッチしようとしてボールを手からこぼし、そのままゴールに吸い込まれた。前半終了のわずか1分前のことだった。

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決勝点となった3点目は、ファクンド・ロドリゲスが放ったかなりの遠距離からのシュートだった。アルマスにはキャッチすること、少なくともセーブすることは可能だったが、またしても不可解な対応を見せ、ボールはネットを揺らした。

この敗戦により、サウジアラビアはグループDで厳しい立場に追い込まれた。勝ち点0で3位につけ、4位のハイチとは得失点差で上回っているにすぎない。

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次戦のフランス戦でも敗れれば、U-17サウジアラビア代表の決勝トーナメント進出は極めて困難となる。その時には、十分に勝てたはずのウルグアイ戦を悔やむことになるだろう。

2026年W杯のシナリオが再び

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その後悔こそ、まさにサウジアラビアのA代表がつきまとわれたものだった。アメリカ、カナダ、メキシコで開催された2026年ワールドカップの初戦で、同じウルグアイを相手にリードを守り切れなかったのだ。

試合は6月16日に行われた。サウジアラビアは41分にアブドゥレラー・アル・アムリのゴールで先制したが、ギリシャ人指揮官ゲオルギオス・ドニスは後半、完全に守備的な姿勢に転じ、同点を狙って全ラインで圧力をかける南米勢にボールを明け渡した。

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この猛烈なプレッシャーとサウジアラビアの大きく引いた戦い方の結果、代表GKモハメド・アル・オワイスが立て続けにセーブを見せた後、試合終了10分前にマキシミリアーノ・アラウホがウルグアイに同点ゴールをもたらした。

当初は前向きな結果にも見えたこの引き分けだが、結果的にサウジアラビアはこれが響いて大会を去ることになる。第2節では予想通りスペインに0-4で敗れ、カーボベルデとの最終戦は、3位チームの上位枠で突破するために勝利しか許されない状況で迎えた。

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極度の精神的重圧の中、勝利という一つの結果だけを求めて戦ったサウジアラビアはカーボベルデの壁を越えられず、スコアレスドローに終わった。勝ち点わずか2でグループHの最下位に沈み、グループステージ敗退となった。

このシナリオこそ、U-17ワールドカップに臨むU-17サウジアラビア代表が恐れているものだ。フランス戦では敗戦が予想されており、そうなれば第3戦のハイチ戦では勝利以外の選択肢がなくなる。

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2018年W杯:呪いの始まり

ウルグアイの呪いが始まったのは約8年前。ロシアで開催された2018年ワールドカップで、サウジアラビアが初めてウルグアイと公式戦で対戦した時のことだ。

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試合はグループステージ第2節。サウジアラビアは初戦でロシアに0-5で敗れ、ウルグアイはエジプトに1-0で勝利していた。

サウジアラビアはラウンド16進出の望みをつなぐため、負けないことを目標に試合に臨んだが、それはかなわなかった。23分にルイス・スアレスが唯一のゴールを決め、決勝点となった。

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この敗戦により、サウジアラビアは第3戦でエジプトに2-1で勝利したものの、勝ち点3のグループ3位にとどまり、2018年ワールドカップをグループステージで去ることとなった。