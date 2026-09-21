スイス代表に衝撃…ジャカがコロナワクチン接種証明書の偽造認める「深い不信感を抱いていた」

スイス代表MFグラニト・ジャカは、新型コロナウイルスのワクチン接種証明書を偽造したことを認めている。





2011年に18歳でスイス代表デビューを飾って以降、同国史上最多となる152試合に出場してきたジャカ。EUROには3大会連続、ワールドカップには4大会連続で出場するなど、チームの絶対的な中心選手として活躍を続けてきた。





そんな33歳MFだが、新型コロナウイルスのワクチン接種証明書を偽造した疑いが浮上している。スイスメディア『Blick』によると、スイス国内の医師がワクチン未接種者に対して偽造証明書を発行していた疑惑について調査が進んでおり、ジャカも検察の調査対象になっている模様。10月初旬に事情聴取が行われるようだ。





また『The Athletic』は、ジャカが接種証明書を偽造したのはアーセナルに在籍していた2022年のことだと指摘。新型コロナウイルスのパンデミック期間中であった当時、規制は様々な国で頻繁に変更されていたが、多くの国で入国の際にワクチン接種証明書や陰性証明書の提示が必要だったことを伝えている。





そしてジャカ本人は21日、自身のインスタグラムで声明を発表。接種証明書を偽造したことを認めて謝罪し、さらに9月～10月のスイス代表活動に参加しないことを宣言した。





「当時、僕は個人的に非常に動揺しており、新型コロナウイルスのワクチン接種に対して深刻な懸念を抱いていた。ワクチンに深い不信感を抱き、恐怖や不安に圧倒されていた。そのような精神的に動揺した状態で、僕は適切なルートを通じて未解決の疑問に対する答えを求めるのではなく、ワクチン接種証明書を入手するという行動をとってしまった」





「今となっては、それが正しい行動ではなかったとはっきりと分かる。過ちだった。心から謝罪したい」





「僕はこの決断について全面的に責任を負い、この問題に誠実に対処する覚悟であり、関係当局にも全面的に協力するつもりだ」





なおスイス現地メディアの報道では、ジャカは法的責任を追求される可能性もあるとのこと。さらにペーター・クナーベル会長は、「今回の代表戦期間が終了した後、グラニトと共に状況を再評価し、今後の対応について話し合う予定だ」と明かしている。今後の動向に注目だ。