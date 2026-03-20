欧州主要リーグ、今夏にVAR運用を巡り会合へ…UEFAが「微細な介入」を問題視

UEFA（欧州サッカー連盟）は、今夏のワールドカップ終了後に欧州主要リーグを集めてVAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）に関する会合を開催するようだ。

試合中の判定の「明白な間違い」をなくすことを目的とし、「最小限の干渉で最大の利益を得る」ことを理念として導入されたVAR。しかし今年2月、UEFA審判部長のロベルト・ロセッティ氏は年次総会にて「微細なVAR加入の方向へ進んではならない。VAR導入の理由を忘れてしまっていると思う。客観的な判断においては素晴らしい効果を発揮するが、主観的な判断になるとより困難に陥っている」と発言し、現在の主要リーグではVARが過度に分析的になりすぎていると発言していた。

そして『BBC』や『The Athletic』によると、UEFAは今夏のワールドカップ終了後にVARの運用方法について議論するため、欧州主要リーグを招集するとのこと。プレミアリーグ、ラ・リーガ、セリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンの審判長を集め、VARの本来の目的である「明白な誤審のみに介入する」運用方法に共通で原点回帰することを目指すようだ。

『BBC』は、各国リーグの1試合におけるVARの介入率を指摘。プレミアリーグが最も低い「0.275回」であり、ブンデスリーガとラ・リーガが「0.38回」、セリエAが「0.44回」、リーグ・アンが「0.47回」に。また、チャンピオンズリーグは「0.45回」となっている。

またロセッティ氏は、すべてのリーグが「共通の技術用語」を使用することを求めており、今回の会合によってルールとVARの運用に関して各国共通でより普遍的なアプローチにつながることを期待しているようだ。