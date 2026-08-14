W杯出場の28歳オランダ代表MF、サウジアラビア移籍が決定的に！マン・Cは112億円で放出へ

マンチェスター・シティのオランダ代表MFタイアニ・ラインデルスは、アル・カーディシーヤ（サウジアラビア）への移籍が決定的となったようだ。





ミランで公式戦100試合以上に出場し、2024-25シーズンはセリエAで10ゴールを記録して年間最優秀MFにも輝いたラインデルス。その活躍から、昨夏に4650万ポンドとされる移籍金でマンチェスター・Cへの移籍を果たした。加入初年度で公式戦47試合に出場、7ゴール8アシストでFAカップとリーグカップ優勝に貢献。また、オランダ代表としてFIFAワールドカップ2026で3試合に先発している。





そんな28歳MFだが、サウジアラビアへの移籍が迫っている模様。移籍専門記者ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、マンチェスター・Cとアル・カーディシーヤは移籍金6100万ユーロ（約112億円）で口頭合意に達したとのこと。そして選手本人も承諾したことで、現在はクラブ間で最終的な書類のやり取りが行われているようだ。





『The Athletic』は、マンチェスター・Cが今夏にノッティンガム・フォレストからイングランド代表MFエリオット・アンダーソンを獲得したことで、ラインデルスの去就は不透明になっていたと指摘。そしてフォレストもオランダ代表MFに強い関心を寄せていたようだが、最終的にサウジアラビア挑戦が決まったという。





なおアル・カーディシーヤは、2027年アジアカップの会場の1つでもある新設のアラムコ・スタジアムへの移転を控える中で、トップクラスの選手を補強してチーム強化を図っているようだ。今後の動向に注目が集まっている。