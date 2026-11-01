Novelbright ホール&アリーナツアー「PYRAMID」ファイナル公演の配信視聴方法

Novelbrightの全国ツアー「Novelbright HALL & ARENA TOUR 2026 〜PYRAMID〜」のファイナル公演がU-NEXTで独占ライブ配信される。

本記事では「Novelbright HALL & ARENA TOUR 2026 〜PYRAMID〜」のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

Novelbrightとは？

ボーカル竹中雄大の圧倒的な歌声を中心に、確かなメロディセンスと緻密なアレンジで魅せる大阪発の5人組ロックバンド。2019年に全国を回った路上ライブツアーがSNSや口コミで広がり、2020年8月に「Sunny drop」でメジャーデビュー。「Walking with you」「ツキミソウ」「愛とか恋とか」などのヒット曲は、国内外での総ストリーミング再生回数が20億回を突破している。

「Novelbright HALL & ARENA TOUR 2026 〜PYRAMID〜」｜概要

2026年4月からは、アルバム「PYRAMID」を引っ提げたホール&アリーナツアーとなっている「Novelbright HALL & ARENA TOUR 2026 〜PYRAMID〜」。本ツアーのファイナルとなる大阪城ホール公演の模様を独占ライブ配信される。

日程・放送予定

ライブ配信：11月1日（日）19:00 ～ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第 ～11月15日（日）23:59まで

配信公演： 10月17日（土） 大阪城ホール 公演

「PYRAMID」のU-NEXT視聴方法

U-NEXTで配信される「PYRAMID」は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題配信で視聴することができる。

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※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。