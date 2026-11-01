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Novelbright (C)U-NEXT
Novelbright ホール&アリーナツアー「PYRAMID」がU-NEXTで独占ライブ配信！無料体験で視聴
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Novelbright ホール&アリーナツアー「PYRAMID」ファイナル公演の配信視聴方法

【ライブ放送予定】Novelbright ホール&アリーナツアー「PYRAMID」のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介。

Novelbrightの全国ツアー「Novelbright HALL & ARENA TOUR 2026 〜PYRAMID〜」のファイナル公演がU-NEXTで独占ライブ配信される。

Novelbright ホール&アリーナツアー「PYRAMID」がU-NEXTで独占ライブ配信31日間無料トライアルで視聴

本記事では「Novelbright HALL & ARENA TOUR 2026 〜PYRAMID〜」のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

Novelbrightとは？

ボーカル竹中雄大の圧倒的な歌声を中心に、確かなメロディセンスと緻密なアレンジで魅せる大阪発の5人組ロックバンド。2019年に全国を回った路上ライブツアーがSNSや口コミで広がり、2020年8月に「Sunny drop」でメジャーデビュー。「Walking with you」「ツキミソウ」「愛とか恋とか」などのヒット曲は、国内外での総ストリーミング再生回数が20億回を突破している。

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「Novelbright HALL & ARENA TOUR 2026 〜PYRAMID〜」｜概要

2026年4月からは、アルバム「PYRAMID」を引っ提げたホール&アリーナツアーとなっている「Novelbright HALL & ARENA TOUR 2026 〜PYRAMID〜」。本ツアーのファイナルとなる大阪城ホール公演の模様を独占ライブ配信される。

日程・放送予定

  • ライブ配信：11月1日（日）19:00 ～ライブ終了まで
  • 見逃し配信：配信準備完了次第 ～11月15日（日）23:59まで
  • 配信公演： 10月17日（土） 大阪城ホール 公演
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「PYRAMID」のU-NEXT視聴方法

U-NEXTで配信される「PYRAMID」は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題配信で視聴することができる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. あとは視聴するだけ！

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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