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ブンデスリーガ
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Yuta Tokuma

【5月11日】マインツvsウニオン･ベルリンのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第33節

1. FSV マインツ 05 対 ウニオン・ベルリン
1. FSV マインツ 05
ウニオン・ベルリン
ブンデスリーガ

【佐野海舟･川崎颯太所属】2025-26ブンデスリーガ第33節、マインツ対ウニオン･ベルリンのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

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2025-26シーズンのブンデスリーガ第33節が日本時間2026年5月11日(月)に開催され、佐野海舟と川崎颯太の所属するマインツと、ウニオン･ベルリンが対戦する。

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本記事では、マインツvsウニオン･ベルリンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

マインツvsウニオン･ベルリン｜試合日程・キックオフ時間

マインツvsウニオン･ベルリンは、日本時間5月11日(月)にマインツのホーム、メ―ヴァ・アレーナで開催される。

  • 大会：2025-26ブンデスリーガ 第33節
  • 日時：2026年5月11日(月)2:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：マインツ vs ウニオン･ベルリン
  • 会場：メ―ヴァ・アレーナ

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マインツvsウニオン･ベルリン｜放送・配信予定

2025-26ブンデスリーガ第33節のマインツvsウニオン･ベルリンは『DAZN』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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マインツvsウニオン･ベルリンのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

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なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

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マインツvsウニオン･ベルリンチーム情報

1. FSV マインツ 05 vs ウニオン・ベルリン 予想スタメン

1. FSV マインツ 05Home team crest

3-5-2

フォーメーション

3-3-2-2

Home team crestFCU
33
ダニエル・バッツ
4
シュテファン・ポッシュ
21
ダニー・ダ・コスタ
48
キャスパー・ポツルスキ
6
佐野海舟
10
ナディーム・アミリ
2
フィリップ・ムウェネ
8
パウル・ネーベル
30
シルヴァン・ウィドマー
23
シェラルド・ベッカー
20
フィリップ・ティーツ
25
カール・クラウス
5
ダニーリョ・ドゥキ
8
ラニ・ケディラ
15
トム・ローテ
34
スタンリー・エンソキ
4
ディオゴ・レイテ
18
ヨシプ・ユラノヴィッチ
13
アンドラス・シェーファー
6
アジョシャ・ケムライン
10
イリヤース・アンサ
7
オリバー・バーク

3-3-2-2

FCUAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ウルス・フィッシャー

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • M. Eta

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

M05
-直近成績

ゴールを許す
6/11
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

FCU
-直近成績

ゴールを許す
6/11
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
5/5

両チームの対戦成績

M05

直近の 5 試合

FCU

0

勝利

3

引分け

2

勝利

6

得点

10
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
5/5

順位表