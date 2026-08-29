あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
Goal.com
ライブ
Julian AlvarezGetty Images
Ryo Mika

大注目フリアン争奪戦に新展開？古巣マン・Cが復帰画策か…「バルサ移籍は実現不可能。唯一の選択肢はプレミア」とも

移籍情報
マンチェスター・シティ
プレミアリーグ
アーセナル
バルセロナ
ラ・リーガ
フリアン・アルバレス

【欧州・海外サッカー ニュース＆移籍情報】フリアン・アルバレスに対し、バルセロナ（ラ・リーガ）やアーセナル、マンチェスター・シティ（プレミアリーグ）が獲得に動いている模様。

アトレティコ・マドリーFWフリアン・アルバレス争奪戦に古巣マンチェスター・シティも参戦したようだ。


アトレティコで106試合出場49ゴール17アシストを記録し、エースとしてチームを牽引してきたフリアン・アルバレス。しかし、アルゼンチン代表として参加したFIFAワールドカップ2026の間に移籍希望を公言すると、本人が熱望するとされるバルセロナ側もオファーを提示したことを明かしていた。


だが、アトレティコ側はバルセロナとの交渉を一切行わないと明言。一方で、同じく獲得に動くアーセナルとの交渉は容認する考えのようだが、本人が前向きではないと伝えられている。


そんな26歳FWを巡る争奪戦に新展開があったようだ。スペイン『マルカ』によると、古巣マンチェスター・Cが参戦した模様。今夏にオマル・マルムシュやサヴィーニョを放出（共にトッテナム）したことで攻撃陣のオプションが激減しているが、新たな選択肢としてフリアン・アルバレスのレンタル移籍を検討しているという。


しかし同メディアは、マンチェスター・Cの打診は本格的な交渉には至っていないとしつつ、選手本人がプレミアリーグ復帰に消極的という「アーセナルと同じ問題」に直面していると指摘。さらに、アトレティコ側は1億5000万ユーロ（約278億円）未満での放出は認めず、またヴィクトル・ギェケレシュ（アーセナル）のような「確実な代役」を確保できない状況では交渉に応じない姿勢を崩していないようだ。


一方で渦中のフリアン・アルバレスは、体調不良により3日連続でアトレティコの全体練習を欠席した後、28日にはフィジカルコーチと共に個人メニューをこなしたとのこと。『マルカ』は、「バルセロナ移籍の夢は実現不可能であること、そしてアトレティコ退団の唯一の選択肢はプレミアリーグであることを認めざるを得ない状況となった」と伝えている。今後の動向に注目だ。

広告

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー