フリアン、バルサ移籍騒動に初言及で謝罪「僕もファンだったら怒っていた。支えてくれたみんなのために努力する」

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【欧州・海外サッカー ニュース＆移籍情報】アトレティコ・マドリー（ラ・リーガ）FWフリアン・アルバレスは、今夏のバルセロナ移籍騒動を謝罪した。

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アトレティコ・マドリーFWフリアン・アルバレスは、今夏の移籍騒動を謝罪している。





今夏の移籍市場で、その去就が大きな話題となったフリアン・アルバレス。アルゼンチン代表として参加していたワールドカップ期間中に移籍希望を公言すると、本人が熱望するとされたバルセロナのジョアン・ラポルタ会長もオファーを提出したことを明言した。しかし、アトレティコ側は断固として交渉を拒否。最終的に残留が決まっている。





そんなフリアン・アルバレスだが、騒動の渦中で行われた今季最初のホームゲームでは、途中出場した際にサポーターの強烈なブーイングを浴びている。その後は負傷の影響もあって苦しい時期が続いたが、21日のチャンピオンズリーグ・シュトゥットガルト戦(1-1)で今季初ゴールをマーク。そして25日のデポルティーボ戦で公式戦2試合連続ゴールをマークし、1-0の勝利に導いている。









この試合のマン・オブ・ザ・マッチに輝いたフリアン・アルバレスは、試合後に『Movistar』のインタビューで今夏の移籍騒動に言及。サポーターに謝罪した。





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「まず、ワールドカップでの自分の発言について、ファンのみんなに謝罪したい。あの時の発言の仕方やタイミングは間違いだった。みんなが怒るのも理解できる。僕自身も、ファンの1人だとしたら同じように怒っていたはずだ。特に、これまでずっと応援してきてくれたからね」





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「でも、ここ数週間、みんなが本当に寛大に接してくれた。今は、自分自身を向上させることに集中しないとね。ずっと支えてくれたみんなのためにも、これから控えている重要な目標に向けて、懸命に努力するつもりだ」





「調子は良くなっている。支えてくれたチームメイト全員に感謝したい。この期間中、彼らはいつも寄り添ってくれた。今はさらなる向上を目指して取り組んでいる。最近の試合では、コンディションもボールタッチの感覚も良くなってきているよ」





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さらに、「人生が充実していれば、それはピッチ上でのプレーやあらゆる場面に表れる。僕らは家で過ごす時間が長いが、そうした環境のすべてが影響を与えるんだ。今は心身ともに充実していて、あらゆるタイトルを争う準備ができているよ」とコメント。そして、こう締めくくっている。





「（ファンが味方についてくれるか？）そうなればいいね。懸命に努力し、謙虚な姿勢を持ち、そしてこれまで支えてくれた人々に感謝の気持ちを伝えることで、そうした関係を築いていきたい」