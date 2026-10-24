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Ryo Mika

フリアン、バルサ移籍騒動に初言及で謝罪「僕もファンだったら怒っていた。支えてくれたみんなのために努力する」

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【欧州・海外サッカー ニュース＆移籍情報】アトレティコ・マドリー（ラ・リーガ）FWフリアン・アルバレスは、今夏のバルセロナ移籍騒動を謝罪した。

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アトレティコ・マドリーFWフリアン・アルバレスは、今夏の移籍騒動を謝罪している。


今夏の移籍市場で、その去就が大きな話題となったフリアン・アルバレス。アルゼンチン代表として参加していたワールドカップ期間中に移籍希望を公言すると、本人が熱望するとされたバルセロナのジョアン・ラポルタ会長もオファーを提出したことを明言した。しかし、アトレティコ側は断固として交渉を拒否。最終的に残留が決まっている。


そんなフリアン・アルバレスだが、騒動の渦中で行われた今季最初のホームゲームでは、途中出場した際にサポーターの強烈なブーイングを浴びている。その後は負傷の影響もあって苦しい時期が続いたが、21日のチャンピオンズリーグ・シュトゥットガルト戦(1-1)で今季初ゴールをマーク。そして25日のデポルティーボ戦で公式戦2試合連続ゴールをマークし、1-0の勝利に導いている。



この試合のマン・オブ・ザ・マッチに輝いたフリアン・アルバレスは、試合後に『Movistar』のインタビューで今夏の移籍騒動に言及。サポーターに謝罪した。


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「まず、ワールドカップでの自分の発言について、ファンのみんなに謝罪したい。あの時の発言の仕方やタイミングは間違いだった。みんなが怒るのも理解できる。僕自身も、ファンの1人だとしたら同じように怒っていたはずだ。特に、これまでずっと応援してきてくれたからね」


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「でも、ここ数週間、みんなが本当に寛大に接してくれた。今は、自分自身を向上させることに集中しないとね。ずっと支えてくれたみんなのためにも、これから控えている重要な目標に向けて、懸命に努力するつもりだ」


「調子は良くなっている。支えてくれたチームメイト全員に感謝したい。この期間中、彼らはいつも寄り添ってくれた。今はさらなる向上を目指して取り組んでいる。最近の試合では、コンディションもボールタッチの感覚も良くなってきているよ」


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さらに、「人生が充実していれば、それはピッチ上でのプレーやあらゆる場面に表れる。僕らは家で過ごす時間が長いが、そうした環境のすべてが影響を与えるんだ。今は心身ともに充実していて、あらゆるタイトルを争う準備ができているよ」とコメント。そして、こう締めくくっている。


「（ファンが味方についてくれるか？）そうなればいいね。懸命に努力し、謙虚な姿勢を持ち、そしてこれまで支えてくれた人々に感謝の気持ちを伝えることで、そうした関係を築いていきたい」

News writer

📝Bio: Editor and writer covering multiple leagues including the Premier League, La Liga, and Serie A. Joined GOAL in 2017.

My heart belongs to Arsenal (since 2004). Interested in tactical analysis, player and club narratives, and the political aspects of football.Responsibilities include writing, editing, and proofreading articles; writing, editing, and proofreading columns; and collaborating on projects with external reporters.

Areas of Expertise:

Premier League, La Liga, and Serie A.