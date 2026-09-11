怒りのファンがボトル投げつけ→監督が辞任表明→会長が拒否…18年ぶりCL復帰のトルコ名門が大混乱





フェネルバフチェのアジズ・ユルドゥルム会長は、イスマイル・カルタル監督の辞任を拒否している。





6月から指揮を執るカルタル監督の下、予選を勝ち抜いて18年ぶりにチャンピオンズリーグ本戦に出場したフェネルバフチェ。そして10日に行われたホームでのローマ戦は、前半に失点するも後半早々に追いついて1-1のドローで終えていた。





しかし試合後、カルタル監督は記者会見で突如として辞任を表明。「今後ここに戻ることはない」と宣言した。フランス『レキップ』によると、フェネルバフチェはトルコリーグ開幕4試合ですでに2敗（2勝）を喫しており、指揮官とファンとの関係が悪化。そして今回のローマ戦では、一部ファンがカルタル監督の頭部めがけてボトルを投げつけており、こうした影響で辞任を決意したという。





だがその直後、ユルドゥルム会長は『beIN Sports』で「彼は任務を始めたばかりであr、我々は引き続き支持している」とし、辞任を拒否したことを明かした。





「今晩の試合中、一部のファンが監督の頭部めがけてボトルを投げつけた。彼はひどく打ちのめされている。本人と話したところ、ボトルの件に加えて、プレッシャーにさらされていることへの不満も語っていた。私は彼の上司として、そのまま職務を続けるように伝えた。それだけだよ。我々は家族だからね」





なおフェネルバフチェはSNSで、イスタンブール警察の指示でボトルを投げつけた人物を特定し、スタジアムへの立入禁止処分を科したことを発表している。

▶CL/EL26-27もWOWOWが中継・ライブ配信！大幅値下げの「シーズンパス」販売中！