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【4月11日】ボルシア・ドルトムントvsレヴァークーゼンのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第29節

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ボルシア・ドルトムント 対 レヴァークーゼン
ボルシア・ドルトムント
レヴァークーゼン

【ブンデスリーガ放送予定】2025-26ブンデスリーガ第29節、ボルシア・ドルトムント対レヴァークーゼンのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

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2025-26シーズンのブンデスリーガ第29節が日本時間2026年4月11日(土)に開催され、ボルシア・ドルトムントとレヴァークーゼンが対戦する。

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本記事では、ドルトムントvsレヴァークーゼンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ドルトムントvsレヴァークーゼン｜試合日程・キックオフ時間

ボルシア・ドルトムントvsレヴァークーゼンは、日本時間4月11日(土)にドルトムントのホーム、ジグナル・イドゥナ・パルクで開催される。

  • 大会：2025-26ブンデスリーガ 第29節
  • 日時：2026年4月11日(土)22:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：ボルシア・ドルトムント vs レヴァークーゼン
  • 会場：ジグナル・イドゥナ・パルク

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ドルトムントvsレヴァークーゼン｜放送・配信予定

2025-26ブンデスリーガ第29節のドルトムントvsレヴァークーゼンは『DAZN』がライブ配信を行う。また、『ABEMA de DAZN』経由でも視聴可能となっている。

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ドルトムントvsレヴァークーゼンのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

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ドルトムントvsレヴァークーゼンチーム情報

ボルシア・ドルトムント vs レヴァークーゼン 予想スタメン

ボルシア・ドルトムントHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestB04
1
グレゴール・コーベル
4
ニコ・シュロッターベック
3
ヴァルデマール・アントン
5
ラミ・ベンセバイニ
10
ユリアン・ブラント
14
マクシミリアン・バイアー
20
マルセル・ザビッツァー
24
ダニエル・スヴェンソン
7
ジョーブ・ベリンガム
26
ユリアン・リエルソン
9
セール・ギラシ
1
マルク・フレッケン
12
エドモンド・タプソバ
8
ロベルト・アンドリッヒ
5
ロイク・バデ
42
M. Culbreath
24
アレイクス・ガルシア
20
アレハンドロ・グリマルド
19
エルンスト・ポク
30
イブラヒム・マザ
25
エセキエル・パラシオス
14
パトリック・シック

3-4-2-1

B04Away team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ニコ・コヴァチ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • カスパー・ヒュルマンド

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

BVB
-直近成績

ゴールを許す
11/6
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

B04
-直近成績

ゴールを許す
11/10
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

BVB

直近の 5 試合

B04

2

勝利

1

Draw

2

勝利

9

得点

8
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

順位表