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Yuta Tokuma

【5月9日】ボルシア・ドルトムントvsフランクフルトのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第33節

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ボルシア・ドルトムント 対 フランクフルト
ボルシア・ドルトムント
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【堂安律･小杉啓太所属】2025-26ブンデスリーガ第33節、ボルシア・ドルトムント対フランクフルトのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

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2025-26シーズンのブンデスリーガ第33節が日本時間2026年5月9日(土)に開催され、ボルシア・ドルトムントと、堂安律と小杉啓太の所属するフランクフルトが対戦する。

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本記事では、ドルトムントvsフランクフルトの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ドルトムントvsフランクフルト｜試合日程・キックオフ時間

ボルシア・ドルトムントvsフランクフルトは、日本時間5月9日(土)にフランクフルトのホーム、ジグナル・イドゥナ・パルクで開催される。

  • 大会：2025-26ブンデスリーガ 第33節
  • 日時：2026年5月9日(土)3:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：ボルシア・ドルトムント vs フランクフルト
  • 会場：ジグナル・イドゥナ・パルク

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ドルトムントvsフランクフルト｜放送・配信予定

2025-26ブンデスリーガ第33節のドルトムントvsフランクフルトは『DAZN』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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ドルトムントvsフランクフルトのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

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なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

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ドルトムントvsフランクフルトチーム情報

ボルシア・ドルトムント vs フランクフルト 予想スタメン

ボルシア・ドルトムントHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestSGE
1
グレゴール・コーベル
3
ヴァルデマール・アントン
4
ニコ・シュロッターベック
49
L. Reggiani
7
ジョーブ・ベリンガム
26
ユリアン・リエルソン
24
ダニエル・スヴェンソン
20
マルセル・ザビッツァー
21
ファビオ・シウヴァ
14
マクシミリアン・バイアー
9
セール・ギラシ
23
ミヒャエル・ツェッテラー
21
ナサニエル・ブラウン
15
エリス・スキリ
4
ロビン・コッホ
5
オーレル・アメンダ
42
ジャン・ウズン
25
アルノー・カリムエンド＝ムインガ
20
堂安律
6
オスカル・ホイルンド
16
ヒューゴ・ラーション
9
ヨナタン・ブルカルト

4-2-3-1

SGEAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ニコ・コヴァチ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • A. Riera

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

BVB
-直近成績

ゴールを許す
7/4
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
1/5

SGE
-直近成績

ゴールを許す
7/9
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
5/5

両チームの対戦成績

BVB

直近の 5 試合

SGE

3

勝利

1

Draw

1

Win

8

得点

6
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

順位表