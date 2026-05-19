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Yuta Tokuma

【5月20日】ボーンマス対マンチェスター・シティのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第37節

プレミアリーグ
ボーンマス 対 マンチェスター・シティ
ボーンマス
マンチェスター・シティ

【プレミアリーグ放送予定】2025-26プレミアリーグ第37節、ボーンマスvsマンチェスター・シティのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

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2025-26シーズンのプレミアリーグ第37節が日本時間5月20日(水)に開催。ボーンマスとマンチェスター・シティが対戦する。

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本記事では、ボーンマスvsマン・Cの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

ボーンマス対マン・Cの試合日程・キックオフ時間

ボーンマスvsマンチェスター・シティは、日本時間2026年5月20日(水)にボーンマスのホーム、バイタリティー・スタジアムで開催される。

  • 大会：2025-26プレミアリーグ第37節
  • 日時：2026年5月20日(水) 3:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：ボーンマス vs マンチェスター・シティ
  • 会場：バイタリティー・スタジアム

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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ボーンマス対マン・Cのテレビ放送・ネット配信予定

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(特典あり)

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ボーンマス対マン・CのU-NEXT視聴方法

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※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

ボーンマス対マン・Cの予想スタメンは？

ボーンマス vs マンチェスター・シティ 予想スタメン

ボーンマスHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestMCI
1
ジョルジェ・ペトロヴィッチ
3
アドリエン・トリュファート
15
アダム・スミス
23
ジェームズ・ヒル
5
マルコス・セネシ
37
Rayan
8
アレックス・スコット
16
マーカス・タヴァーニアー
22
イーライ・クルーピ
12
タイラー・アダムス
9
エヴァニウソン
25
ジャンルイジ・ドンナルンマ
15
マーク・グエイ
27
マテウス・ルイス
45
アブドゥコディル・フサノフ
33
ニコ・オライリー
10
ラヤン・シェルキ
11
ジェレミー・ドク
20
ベルナルド・シウヴァ
42
アントワーヌ・セメンヨ
14
ニコ・ゴンサレス
9
アーリング・ハーランド

4-2-3-1

MCIAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • アンドニ・イラオラ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ジョゼップ・グアルディオラ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

BOU
-直近成績

ゴールを許す
10/4
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

MCI
-直近成績

ゴールを許す
12/4
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

BOU

直近の 5 試合

MCI

1

Win

0

引分け

4

勝利

5

得点

10
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

順位表