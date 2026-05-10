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Yuta Tokuma

【5月11日】バルセロナvsレアル・マドリードのテレビ放送/ネット配信予定・キックオフ時間｜ラ・リーガ第35節

ラ・リーガ
バルセロナ 対 レアル・マドリー
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【ラ・リーガ放送予定】ラ・リーガ2025-26第35節、バルセロナ対レアル・マドリードのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

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2025-26シーズンのラ・リーガは、5月11日(月)に第35節が開催され、バルセロナとレアル・マドリードが対戦する。

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本記事では、バルセロナvsレアル・マドリードの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

バルセロナvsレアル・マドリードの試合日程・キックオフ時間

バルセロナvsレアル・マドリードは、日本時間2026年5月11日(月)にバルセロナのホーム、カンプノウで開催される。

  • 大会：ラ・リーガ2025-26 第35節
  • 日時：2026年5月11日(月) 4:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：バルセロナ vs レアル・マドリード
  • 会場：カンプノウ

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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バルセロナvsレアル・マドリードの放送・配信予定

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バルセロナvsレアル・マドリードのおすすめ視聴方法

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2025-26シーズンのラ・リーガは、『U-NEXT』で全試合ライブ＆見逃し配信を行う。

ラ・リーガの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

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なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

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※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

バルセロナvsレアル・マドリード チーム情報

バルセロナ vs レアル・マドリー 予想スタメン

バルセロナHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-3-3

Home team crestRMA
13
ジョアンガルシア
2
ジョアン・カンセロ
5
パウ・クバルシ
18
G. Martin
24
エリック・ガルシア
6
パブロ・パエス
16
F. Lopez
20
ダニ・オルモ
8
ペドリ
14
マーカス・ラッシュフォード
9
ロベルト・レヴァンドフスキ
1
ティボー・クルトワ
24
ディーン・ハウセン
12
トレント・アレクサンダー＝アーノルド
20
フランシスコ・ガルシア
22
アントニオ・リュディガー
45
T. Pitarch
5
ジュード・ベリンガム
6
エドゥアルド・カマヴィンガ
10
キリアン・エンバペ
21
ブラヒム・ディアス
7
ヴィニシウス・ジュニオール

4-3-3

RMAAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ハンジ・フリック

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • アルバロ・アルベロア

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

BAR
-直近成績

ゴールを許す
11/3
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

RMA
-直近成績

ゴールを許す
9/7
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

BAR

直近の 5 試合

RMA

4

勝利

0

引分け

1

Win

14

得点

9
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

順位表

※本記事の情報は2026年2月時点のものです。最新の情報はU-NEXT公式サイトをご確認ください。