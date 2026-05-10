2025-26シーズンのラ・リーガは、5月11日(月)に第35節が開催され、バルセロナとレアル・マドリードが対戦する。

本記事では、バルセロナvsレアル・マドリードの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

バルセロナvsレアル・マドリードの試合日程・キックオフ時間

バルセロナvsレアル・マドリードは、日本時間2026年5月11日(月)にバルセロナのホーム、カンプノウで開催される。

大会：ラ・リーガ2025-26 第35節

日時：2026年5月11日(月) 4:00キックオフ／日本時間

対戦：バルセロナ vs レアル・マドリード

会場：カンプノウ

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

バルセロナvsレアル・マドリードの放送・配信予定

バルセロナvsレアル・マドリードのおすすめ視聴方法

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2025-26シーズンのラ・リーガは、『U-NEXT』で全試合ライブ＆見逃し配信を行う。

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※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

バルセロナvsレアル・マドリード チーム情報

成績

両チームの対戦成績

順位表

※本記事の情報は2026年2月時点のものです。最新の情報はU-NEXT公式サイトをご確認ください。