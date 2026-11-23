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アル・アハリを率いるモロッコ人指揮官フセイン・アムータが、退任に近づいている。月曜日の夜に行われたエジプト・プレミアリーグ第9節でピラミッズに0-2で敗れたことが引き金となった。

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この試合のアル・アハリは、90分間を通して明確なスタイルも闘志も見せられなかった 。一方のピラミッズは試合を完全に支配し、その優位を生かして重要な勝利を手にした。これによりエジプト・プレミアリーグ首位の座をさらに固めている。

ピラミッズは勝ち点を27（全勝）に伸ばして首位に立ち、3位のアル・アハリとの差を7ポイントに広げた。赤い名門の監督陣への圧力は一段と強まっている。

メディアパーソナリティーのイブラヒム・ファイクは、試合の主導権を握って勝負を決めたピラミッズに敗れたことを受け、アムータの退任は99%確実でほぼ決定的だと明かした。

ファイクは自身の番組『エル・コーラ・マア・ファイク』の中で、フセイン・アムータのアル・アハリ監督退任の決定は今後数時間以内に下される見通しだと語った。クラブ内部では、今季開幕時に就任したモロッコ人指揮官との契約を終わらせる方向に傾いているという。

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ファイクによれば、アムータの後任として最も有力なのはエジプト人監督だ。チームを立て直し、早急に軌道修正を図るため、次の段階で指揮を執る候補として4人の名前が比較検討されている。

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ファイクが明かしたところでは、候補リストにはホッサム・エル・バドリ、ムハンマド・シャウキー、サミー・コムサン、そしてエマド・エル・ナハスが名を連ねている。退任が見込まれるモロッコ人指揮官の後を受け、このうち1人がアル・アハリを率いることになる。

またファイクは、予定されている変更がスタッフ陣や運営陣の全員に及ぶわけではないと説明した。ワエル・ゴマーはフットボールディレクターとしての職務を続け、ヤセル・ラドワンも新体制のもとでヘッドコーチの役職にとどまるという。

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こうした動きは、ピラミッズに喫した痛恨の敗戦を受けたものだ。その影響はリーグ戦で勝ち点3を失ったことにとどまらず、首位と7ポイント差に離されたことで、アル・アハリのパフォーマンスやチームの姿勢をめぐる疑問が改めて噴出している。

ファイクが明かした内容によれば、今後数時間のうちにアムータとアル・アハリの関係に終止符が打たれることが正式に発表され、エジプト人監督が率いる新たな段階が始まる可能性がある。誰が選ばれるのか、注目が集まっている。

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マフムード・エル・ハティブ会長率いるアル・アハリの理事会は、悲惨だった昨季の再現を恐れている。昨季の赤い名門はエジプト・スーパーカップのタイトルを獲得したのみで、そのほかの大会ではすべて無冠に終わり、エジプト・プレミアリーグでも3位にとどまった。