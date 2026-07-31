ESPNの報道によると、ポルトガル人の同選手は、ニューカッスル・ユナイテッドにおけるブルーノ・ギマランイスの後任候補の最有力グループに入っている。28歳のMFは、複数メディアの一致した報道によれば、アーセナルへの移籍が目前に迫っている。

移籍金はロンドンからニューカッスルに総額9300万ユーロが支払われる見通しで、ガナーズはそれ以前にギマランイス獲得へ複数回オファーを出していたが、いずれも拒否されていた。ブラジル代表のワールドカップ出場選手である同選手に加え、マグパイズは数週間前にサンドロ・トナーリというもう1人のセントラルMFも高額で放出していた（トッテナム・ホットスパーに1億1700万ユーロ）。

ギマランイスの退団が迫っていることを受け、ニューカッスルにはあらためて補強の必要性が生じているようだ。すでにアラジ・バンバ（3500万ユーロ、モナコ）とショーン・ストゥール（2300万ユーロ、アヤックス）の2選手を中盤の中央に加えてはいるが、18歳と20歳という若さもあり、両者とも欧州トップレベルでの経験値はまだ乏しい。

ジョアン・パリーニャはプレミアリーグで高い評価を得ている

一方のパリーニャは、そうした経験を間違いなく備えており、そのうえプレミアリーグでも非常に高い評価を受けている。31歳の同選手は、元指揮官トーマス・トゥヘルの希望によって5100万ユーロでミュンヘンへ移籍する以前、フラムの絶対的主力の1人だった。一方で昨季はトッテナム・ホットスパーにレンタル移籍し、スパーズが非常に不安定なシーズンを送る中でも十分に印象を残した（公式戦45試合7得点3アシスト）。

それでも北ロンドンのクラブは、事前に取り決めていたとされる3000万ユーロの買い取りオプションを最終的に行使せず、そのためパリーニャは現在ドイツ記録王者に戻っており、最初の2試合のテストマッチでは実際にピッチにも立った。パリーニャは放出候補ナンバーワンと見なされているものの、ミュンヘンはその放出に少なくとも2000万ユーロを求めていると伝えられている。

先日、スポーツ担当取締役のマックス・エーベルはこの件について明確にこう語っていた。「我々には放出にオープンな選手が3人いる。彼らにバイエルンでの未来はない」。これはパリーニャに加え、レンタル先から復帰したブライアン・サラゴサとサシャ・ボエにも言及したもので、この2人にもクラブでの将来はないとみられている。

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驚きの残留宣言：パリーニャはバイエルン・ミュンヘン残留を希望

FCBとの契約が2028年までとなっているパリーニャ本人は、しかし退団を考えておらず、SVヴェーエン・ヴィースバーデンとのテストマッチ初戦の場で、強い決意をにじませる発言をして驚きを与えた。「ここで自分の立場を守りたい」。ただし、その可能性は極めて低い。ヴァンサン・コンパニは就任1年目から、シーズンが進むにつれて彼をほとんど起用しなくなっており、そのため以前から売却候補とされてきた。

ニューカッスルのほかでは、最近になってアストン・ヴィラとベンフィカにもパリーニャ獲得への関心が伝えられていた。 ただ、これまでのところ具体的な進展は出ていない。その一方で、サウジアラビアからの高額オファーは断ったとみられている。

一方、ニューカッスルに移籍すれば、パリーニャはドイツ代表のニック・ヴォルテマーデ、マリック・ティアウと合流するだけでなく、ドイツ人指揮官の下でプレーする可能性もある。これまでの監督だったエディ・ハウが休養を望んでいるため、複数メディアの一致した報道によれば、マティアス・ヤイスレが就任目前とされている。



