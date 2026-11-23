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バルセロナ対ビジャレアルの一戦で、PKのキッカーを巡るハンジ・フリック監督の判断が大きな議論を呼んでいる。カタルーニャのチームが試合の流れを取り戻そうとしていた時間帯に、ラミン・ヤマルが点差を縮めるチャンスを逃したことで、ドイツ人指揮官には厳しい批判が向けられている。

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バルセロナはビジャレアルに3-2で劇的な勝利を収めた。2点のビハインドをひっくり返しての白星であり、カタルーニャのチームにとっては衝撃的な立ち上がりと後半の力強い反撃という対照的な展開となった。しかし、ヤマルのPK失敗は試合後に議論を呼んだ最も印象的な場面の一つとして残った。

バルセロナはスポティファイ・カンプ・ノウで序盤から思わぬ展開に見舞われた。ビジャレアルが最初の2度のチャンスを生かし、タジョン・ブキャナンとタニ・オルワセイのゴールでわずか7分間に2点を奪ったのだ。0-2とリードを許したホームチームは、前半終了までに点差を縮める必要に迫られた。

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バルセロナはPKで試合に戻る絶好の機会を得た。キッカーを務めたのはラフィーニャではなく、その場面で責任を引き受けたラミン・ヤマルだった。しかし、シュートはポストに当たって枠の外へ外れ、チームは点差を縮める貴重なチャンスを逃した。ヤマル自身はこの試合で素晴らしいパフォーマンスを見せ、チームで最も際立った選手の一人だった。

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グティ、フリックに責任があると指摘

『エル・デスマルケ』が伝えたところによると、元レアル・マドリーのグティは番組『エル・チリンギート』でフリックを直接批判した。PKのキッカーを選ぶ責任はドイツ人指揮官にあり、これほど重要な局面で選手に判断を委ねるのではなく、介入して最適な選手を決めるべきだったとの見解を示した。エル・デスマルケ。

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グティは「結局のところ、責任は監督にある。決めるべきなのは監督だ。特にラフィーニャのようにこれほどPKがうまい選手がいるならなおさらだ」と語った。

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元レアル・マドリーのスターは、試合の状況からしてリスクを冒したりキッカーの役割を分け合ったりする余裕はなかったと強調した。バルセロナは別の選手にPKを任せられるほど安全なリードを奪っていたわけではなく、むしろ2点を追いかけ、反撃のためにあらゆるチャンスを生かす必要があった。だからこそ、ラフィーニャが理にかなった選択だったとグティは考えている。

グティはさらに「4-0で勝っているわけではなく、0-2で負けているんだ。重要なPKであり、蹴るべきなのはあのブラジル人選手だと思う」と続けた。

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ラフィーニャ、成功率90%超えの実績

グティは、ラフィーニャのPKの数字を考えればフリックの判断にはなおさら疑問が残ると改めて強調し、「ラフィーニャはPKを最も得意とする選手の一人だ。もし彼が1本でも外していたなら、そういう話もできただろう。だが彼の成功率は90%を超えているし、チームは0-2で負けているんだ」と語った。

PKを巡ってフリックに批判が集まったものの、バルセロナは後半に力強い反撃を見せた。ジェラール・マルティンとフェルミン・ロペスがゴールを決め、さらにパウ・ナバーロのオウンゴールも加わり、カタルーニャのチームは3-2で勝利を手にした。これでバルセロナは勝ち点36でラ・リーガ首位を守り、土曜日にセルタ・ビーゴに2-1で辛勝したライバルのレアル・マドリーとの差を3ポイントに保っている。

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