バスクのクラブ、アスレティック・ビルバオが4-0で圧勝したビルバオとヘタフェの一戦は、終了のホイッスルの後、アスレティックの選手ユリ・ベルチチェがヘタフェのディフェンダーで元レアル・マドリードの選手であるダニ・カルバハルに歩み寄り、両選手が言葉を交わした末に抱擁を交わして締めくくられるという、ビルバオのサポーターの怒りを招く光景を目にすることになった。このスペイン人サイドバックに対して今なお痛ましい記憶を抱くサポーターにとって、受け入れがたい場面だった。

ドイツ紙「ビルト」は、アスレティック・ビルバオのサポーターが試合開始前からカルバハルへの敵意を明確に示していたと報じた。彼に対してブーイングを浴びせ、ボールに触れるたびに侮辱的な言葉を繰り返し、2023年に遡る過去の出来事を理由に選手がサポーターの怒りの的となったことで、試合を通じて張り詰めた雰囲気が続いた。

ビルバオのサポーターとカルバハルの間の敵意の根源は、同年にアスレティック・ビルバオとレアル・マドリードが対戦した一戦に遡る。当時このスペイン人サイドバックがマドリードのユニフォームをまとっていた際、ルーズボールの競り合いの一つで、当時バスクのクラブのディフェンダーだったユリ・ベルチチェに激しく突っ込み、結果として腓骨の骨折という重傷を負わせたのだ。

その出来事はアスレティック・ビルバオのサポーターの記憶に大きな爪痕を残し、彼らは自チームの選手が負った負傷を忘れず、カルバハルをあの乱暴なタックルの責任者と見なし続けた。それが、事件から年月が経ったにもかかわらず、今回のヘタフェ戦で彼が受けた敵対的な歓迎を説明している。

しかし試合終了後の光景は、スタンドを支配していた緊迫した雰囲気とは正反対のものだった。ベルチチェがカルバハルに歩み寄り、両選手は言葉を交わした後に抱擁を交わしたのだ。それは、過去に起きたことがもはや二人の個人的な関係の妨げにはならないこと、そしてサポーターの怒りとは別に、二人が確執を乗り越えられたことを示すものだった。