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レアル・マドリーが本拠地サンティアゴ・ベルナベウでデポルティーボ・アラベスに1-2で敗れ、再び判定を巡る論争に見舞われている。マドリードのメディアが注目したのは試合序盤の場面だ。ペナルティエリア内でジュード・ベリンガムがパブロ・イバニェスに明らかに引っ張られたが、セサル・ソト・グラド主審はファウルを取らず、ビデオ判定が介入して映像を確認することもなかった。

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スペイン紙『デフェンサ・セントラル』によると、問題の場面は16分に起きた。CKからのクロスにベリンガムが合わせようとしたところ、イバニェスがユニフォームをつかんで跳び上がるのを妨げ、ヘディングシュートを阻止。レアル・マドリーの同選手はピッチに倒れ込んだ。引っ張りは明白で、ボールを競り合う能力に直接影響していたにもかかわらずPKは与えられず、抗議の声が上がった。

同紙は、この場面はレアル・マドリーにPKが与えられるべきだったとの見解を示した。また、ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）が介入しなかったことで判定への疑問がさらに深まったと指摘している。ペナルティエリア内での単なる軽い接触ではなく、ベリンガムのユニフォームをつかみ、ボールへの到達を妨げる行為が含まれていたためだ。

この時点でスコアは0-0だったが、その後アラベスがトニ・マルティネスのゴールで先制した。

同紙はまた、この試合における判定の皮肉な対照にも触れている。トニ・マルティネスのゴールにつながった攻撃の過程でディーン・ハイセンがファウルを訴えたものの、アラベスの1点目は認められた。主審は、レアル・マドリーのDFがプレーを止めるべきファウルを受けてはいないと判断したのだ。

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後半、ソト・グラド主審はペナルティエリア内でベリンガムが倒れた場面をVARで確認。PKの判定を取り消し、シミュレーションで同選手に警告を与えた。その後、ベリンガムは2枚目のイエローカードを受けて退場処分となった。

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『デフェンサ・セントラル』は、ラ・リーガにおけるソト・グラド主審のレアル・マドリー戦での記録にも光を当てた。同主審は2019-2020シーズンから2025-2026シーズンまでに同リーグでレアル・マドリーの試合を23試合担当し、チームは14勝7分け2敗で勝ち点49を獲得している。

また、コパ・デル・レイとスーペルコパ・デ・エスパーニャでも1試合ずつ笛を吹いており、いずれもレアル・マドリーが勝利している。

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懲戒面では、この23試合でレアル・マドリーの選手が受けたイエローカードは52枚、対戦相手の選手は54枚だった。退場者はレアル・マドリーが4人、相手チームが3人。PKについては、ソト・グラド主審はレアル・マドリーに5本を与え、相手に4本を与えている。これは同レポートが伝えた数字によるもので、記事は今回取られなかったベリンガムのPKが認められていれば、チームが得たPKは6本になっていたとしている。

同紙はアラベス戦だけにとどまらず、2021年10月27日のオサスナ戦におけるソト・グラド主審とレアル・マドリーの一件も振り返った。サンティアゴ・ベルナベウで行われたこの試合は0-0の引き分けに終わり、アディショナルタイムがわずか4分だったことにレアル・マドリーの選手たちが抗議していた。

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同紙によると、テレビカメラは選手たちの抗議に対する主審の「君たちは90分間まるまるプレーしたんだ。今さら私のところに文句を言いに来るな」という返答を捉えていた。主審は後にこの発言について謝罪したが、この一件はレアル・マドリー戦での同主審の采配を巡る論争を再燃させた。