90分+10秒、元アヤックスの有名選手が不運なオウンゴール。バイエルンが勝ち点1を確保。

バイエルン・ミュンヘンは1.FCハイデンハイム戦で土壇場同点、勝ち点1を得た。 アリアンツ・アレーナで行われた一戦は、ロスタイムに元アヤックスGKディアント・ラマイのオウンゴールで3－3の引き分けに終わった。バイエルンは終盤まで敗色濃厚だったが、終盤の混乱で辛うじて勝ち点1を得た。

バイエルンは水曜日にチャンピオンズリーグ・パリSG戦を控え、主力を温存。前半はボールを支配しながらもチャンスを作れず、危なげなく進んだ。しかし後半、勢いが増したハイデンハイムが最初の好機をものにした。 CKからジヴジヴァゼが先制。

直後、ディンクチの追加点で0-2。バイエルンは後半開始直前にゴレツカの直接FKで1点を返した。

後半、コンパニー監督はケイン、ディアス、キミッヒ、オリゼを投入。バイエルンは圧力を強め、すぐにゴレツカのCKが2-2の同点弾となった。

バイエルンはさらに圧力を強めたが、ハイデンハイムもカウンターで反撃し、決定機を創出した。キミッヒやオリゼがチャンスを作ったものの、バイエルンは決めきれなかった。

後半30分にはカウンターからジブジヴァゼがファーへ流し込み2-3。

延長10分、バイエルンは同点とした。オリゼのミドルがポストに当たり、GKラマジの背を弾んでネットへ。3－3。バイエルンは辛うじてホーム敗戦を免れた。