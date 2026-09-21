トルコ・スュペルリグ第6節が土曜日に行われ、トラブゾンスポルはホームでガラタサライを4-0で下した。この試合でエジプト代表のスター、モハメド・サラーが「ハットトリック」を達成し、今季のリーグ通算得点を7に伸ばしたことで、過去9シーズンで同クラブ史上最高の開幕スタートを飾った選手となった。

サラーはトルコリーグ第1節、アウェイでのカスムパシャ戦の58分にトラブゾンスポルとして初出場を果たし、この試合は1-1の引き分けに終わった。続くバシャクシェヒル戦では2ゴールを決めて存在感を示し、チームを2-1の勝利に導いた。

その後「エジプトの王様」は次戦でも1ゴールを挙げたが、黒海のチームはアミド・スポルティフに1-2で敗れた。そして第4節のゲンチレルビルリギ戦、5-0の勝利のなかでPKを決め、リーグ得点数を4に伸ばした。

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そしてガラタサライ戦でハットトリックを決めて得点数を7に伸ばし、リーグ得点王争いのトップに立った。





トラブゾンスポルのユニフォームで9シーズンぶりの快挙

トルコ紙ヒュリエトによれば、「モハメド・サラーは、2017-2018シーズンに同じことを成し遂げた引退したスター、ブラク・ユルマズに続き、トルコリーグ開幕からの6試合で7ゴールを決めたトラブゾンスポル史上2人目の選手となった」という。

同紙によると、チームの得点の54%を記録したサラーは、この期間において、ソールロート、コーネリウス、ヌワカエメ、ロダジェガ、オヌアチュといった同じチームのユニフォームをまとった選手たちを上回った。