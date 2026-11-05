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RCランスのDFルベン・アギラールは、コモ戦で9失点を喫した後、チームは「ショックを受け、悲しみ、落ち込んでいた」と明かした。チーム唯一のゴールを挙げたアギラールだが、スタッド・ボラール＝デレリスでの苦しい一夜に、戦術プランは崩れ去ったと認めた。

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アギラール、9失点の悪夢を振り返る

RCランスのDFリュベン・アギラールは、スタッド・ボラール＝デレリスで過ごした過酷な欧州での一夜の現実に向き合った。ヤニック・カユザックの守備陣は容赦ないコモの攻撃に完全に崩され、前半に3失点、後半にはさらに6失点を喫した。

1-9の敗戦は、近年の欧州大会でも屈指の痛ましい守備内容となった。

67分にランスの唯一のゴールを決めたことも、33歳の右サイドバックにとっては何の慰めにもならなかった。

フランス人DF、チーム全員が深いショックを受けたと認める

試合終了後、明らかに動揺したアギラールは、コモにホームの守備陣を思うままに崩された際の無力感を語った。「試合プランはあったが、実行できなかった。守備を切り裂かれ、すべてがあっという間に進んでしまった」と認めた。

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経験豊富なDFは、チームが崩れた後のロッカールームに広がる精神的な痛手を隠さなかった。

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「すぐに練習に戻る。全員がショックを受け、悲しみ、落ち込んでいる。それもトップレベルでプレーするサッカー選手の人生の一部だ」と語った。

DF、ホームでの屈辱はチーム全員で受け止めるべきと強調

ホームのサポーターの前での9失点は消えない傷を残した。それでもアギラールは、守備の崩壊を選手たち自身が受け止めなければならないと強調した。「ホームで9失点した。それを受け入れ、背負わなければならない」と率直に語った。

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ランスはハットトリックを達成したアナスタシオス・ドゥヴィカスを抑えられず、ニコ・パス、ルーカス・ダ・クーニャ、マルク・オリヴァー・ケンプフ、マッティア・リベラリ、マルティン・バトゥリナ、マッテオ・パパッチョーリにも守備陣を突破された。

「日曜日にこの素晴らしいスタジアムに戻ってきたときには、すべてを尽くす」とアギラールは付け加えた。

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ランス、日曜日の試合を前に精神面の立て直しが急務

9失点という結果を受け止められるかどうか、国内の試合への復帰を控えるカユザックのチーム全体の結束力が試される。

アギラールら守備陣は、欧州での崩壊を長く引きずらないためにも、守備の陣形を早急に立て直さなければならない。

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ランスは日曜日、スタッド・ボラール＝デレリスで次の試合を迎える。選手たちはサポーターにすぐさま応えることを目指す。