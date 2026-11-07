共有 GOALをGoogleでフォロー

フランス代表のジネディーヌ・ジダン監督は、23人のメンバーにコモのGKジャン・ビュテズではなく、RCランスのGKロバン・リセールを選んだ判断を擁護した。リセールがビュテズの所属するコモを相手に9失点した直後の選出で、ジダン監督はその試合を「異常」と表現した。

広告

ジダン、CLで1-9の悪夢を味わったリセルを選出

フランス代表のジネディーヌ・ジダン監督が、イタリア、トルコと対戦するUEFAネーションズリーグに向けた23人のメンバーを発表した。最も話題を集めたのはGKの選考だ。ジダン監督はコモのGKジャン・ビュテに代えて、RCランスのGKロビン・リセルを招集した。

この決定は、リセルがスタッド・ボラール＝ドゥルリスで行われたチャンピオンズリーグの試合で悪夢のような一夜を過ごした直後に下された。

セスク・ファブレガス率いるコモが歴史的な9-1の勝利を収めた試合で、リセルは9失点を喫した。一方、イタリアのクラブであるコモではビュテが先発GKを務めた。

ジダン、1-9の大敗を「異常」と評し、リセルを支持

チャンピオンズリーグでの大敗について、ジダン監督は試合を冷静に振り返りながら、ビュテではなくリセルを選んだ理由を説明した。

広告 広告

「結果も試合内容も異常な試合だった。非常に効率よくプレーしたチーム［コモ］がいた一方で、良い選手がいて、素晴らしいプレーも見せるチーム［ランス］は、この試合では封じ込められ、集中力を失っていた」とジダン監督は語った。

Related Topics

次の試合 ITA UEFAネーションズリーグ リーグA 14:45 FRA 視聴する

1998年のワールドカップ優勝メンバーでもある同監督は、さらにこう続けた。「最初の招集ではロビン［リセル］を入れる予定だったが、彼が負傷したため、ジャン［ビュテ］を招集した。ジャンは役割を非常によく果たしてくれたし、素晴らしい人物だ。今回の代表活動ではロビンを見たかったし、ファビアン［バルテズ］もそうだった」

控えGKの序列は未定、バルテズとともに判断へ

ジダン監督は、先発GKの第一候補は引き続きマイク・メニャンだとした一方、トゥールーズのギヨーム・レステスとリセルの控えGKを巡る序列はまだ決まっていないと説明した。

広告

「今はまだ答えられない。まずはメンバーを決めることが目標だった。ファビアンと話し合って決断する」とジダン監督は第2、第3GKの序列について語った。

リセルは、代表に復帰したMFオーレリアン・チュアメニ、ウォーレン・ザイール＝エメリらとともに23人のメンバーに名を連ねた。また、あの9-1の大勝で4点目を決めたコモの主将ルーカス・ダ・クーニャも選出されている。

広告

フランス代表、ネーションズリーグ準々決勝進出を狙う

フランス代表はフランスサッカー連盟（FFF）の本部に集合した後、グループステージ最後の2試合に臨む。11月12日木曜日にはサン・シーロでイタリアと、11月15日日曜日にはボルドーでトルコと対戦する。

ここまで3勝1分けと好位置につけるフランス代表は、2027年3月に予定されているネーションズリーグ準々決勝への進出を確定させたい考えだ。

広告

ジダン監督とGKコーチのファビアン・バルテズは、コモ戦でつらい一夜を過ごしたリセルが自信を取り戻せるよう、緊密に取り組むことになる。