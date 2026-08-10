9つの変更：レアル・マドリードが新シーズンの選手背番号を発表

レアル・マドリードは2026-2027シーズンの選手背番号を正式に発表し、前シーズンから9つの変更が加えられた。その中には、23歳未満であるためリザーブチームでの登録も可能でありながら、若手のカルロス・エスピとヤン・ディオマンデにトップチームの背番号が与えられたことも含まれている。

王者クラブの公式声明によれば、スペイン人フォワードのエスピはダニ・セバージョスがつけていた19番を着用し、コートジボワール人選手のディオマンデは25番を背負う。この動きは、この若手2人の能力に対する技術スタッフの信頼を反映している。

新加入選手が背番号を獲得

夏の移籍市場で王者クラブに加わった新加入選手たちも公式の背番号を獲得した。フランス人のイブラヒマ・コナテはゴンサロがつけていた16番を、スペイン人のマルク・ククレジャはマルコ・アセンシオが空けた17番を、ポルトガル人のベルナルド・シウバはフラン・ガルシアが残した20番を着用し、オランダ人のデンゼル・ダンフリースは昨季セルヒオ・ウイセンがつけていた24番を獲得した。

内部での変更

新加入とは別に、3人の選手が新シーズンに向けて背番号を変更した。アセンシオは引退したダニ・カルバハルから2番を獲得し、スペイン・オランダ二重国籍のディフェンダー、ウイセンはオーストリア人のダビド・アラバがつけていた4番へと移った。ミッドフィルダーのティアゴ・ピタルシュはリザーブチームからの27番を維持した。

一方、昨季後半にフランスのオリンピック・リヨンへレンタルでプレーしていたブラジル人のエンドリックは、再び9番を着用する。これは王者クラブへの完全な復帰を示すものだ。

新たな契約の余地なし

トップチームの背番号がすべて使い切られたことにより、レアル・マドリードが夏の移籍市場が閉じる前に新選手の獲得を決断する場合、新加入選手のための背番号を空けるために現在の選手の1人を手放さなければならなくなる。

新しい背番号が正式に発表されたことで、いずれも23歳未満であるカルロス・エスピまたはヤン・ディオマンデをリザーブのカスティージャで登録するという選択肢は排除された。

新シーズンの開幕

白のクラブは来る8月22日土曜日、スペインリーグの初戦でエスパニョールと対戦する準備を進めている。王者クラブは新たなスターと将来有望な若手で強化された陣容で、国内およびヨーロッパのタイトル防衛を目指す新シーズンの開幕を迎える。

レアル・マドリードの背番号完全リスト

ゴールキーパー: クルトゥワ（1）、ルニン（13）

ディフェンス：アセンシオ（2）、ミリトン（3）、ウイセン（4）、トレント・アレクサンダー・アーノルド（12）、コナテ（16）、ククレジャ（17）、カレーラス（18）、リュディガー（22）、メンディ（23）、ダンフリース（24）。

ミッドフィルダー：ベリンガム（5）、カマヴィンガ（6）、バルベルデ（8）、チュアメニ（14）、アルダ・ギュレル（15）、ベルナルド・シウバ（20）、ティアゴ（27）。

フォワード：ヴィニシウス・ジュニオール（7）、エンドリック（9）、ムバッペ（10）、ロドリゴ（11）、エスピ（19）、ブラヒム・ディアス（21）、ヤン・ディオマンデ（25）。