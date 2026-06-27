9つの変更…ヨルダン戦のアルゼンチン予想スタメン

アルゼンチン代表のレオニエル・スカローニ監督は、2026年W杯グループリーグ最終戦（グリニッジ標準時で明日日曜午前）のヨルダン戦の先発メンバーをほぼ決定した。

主将のリオネル・メッシは休養のため先発を外れるが、ベンチ入りし出場する可能性もある。攻撃はジュリアン・アルバレスとラウタロ・マルティネスが引っ張る。

関連記事

「手強い世界的なライバル」…オランダメディア、モロッコ戦を前に警鐘を鳴らす

モロッコとアルジェリアを上回る…セネガルがW杯アフリカ新記録を達成

アルゼンチンの「TyCSports」によると、アルゼンチン代表は以下の布陣で臨む見込み：

GK：エミリアーノ・マルティネス。

DF：ニコラス・タリアフェッコ、ニコラス・オタメンディ、マルコス・シネシ、ゴンサロ・モンテル（またはジュリアーノ・シメオネ）。

MF：パラシオス、パレデス、ル・セルソ、バズ。

フォワード：ジュリアン・アルバレス、ラウタロ・マルティネス。

この予想通りなら、メッシは序盤を休養。スカローニ監督はGKマルティネスとFWラウタロ・マルティネスを除き、前回オーストリア戦（2-0）の先発メンバーを大幅に入れ替える見込みだ。

アルゼンチンはすでにグループ10首位でベスト32進出を決め、次戦の相手はグループ8でスペインに次ぐ2位だったカーボベルデに決定している。

一方、ヨルダンはオーストリア（3-1）とアルジェリア（2-1）に連敗し、勝ち点0でグループ10最下位となり大会から敗退した。



