88分間が明かした真実：ジダンがモウリーニョに貴重な贈り物

エドゥアルド・カマヴィンガがフランス代表で見せた輝きは、単なる一瞬の出来事ではなかった。それはむしろ、デビュー当初から誰もが期待していた道へと戻ってきたことを、このレアル・マドリードの選手がはっきりと示したかのようだった。ジネディーヌ・ジダンの指揮の下、このフランス人MFはかつての輝きを取り戻し、ジョゼ・モウリーニョにとっても、レアル・マドリードでの公式戦再開を前に貴重な後押しとなった。

2019年、17歳でレンヌでデビューして以来、カマヴィンガの名は大きな期待とともに語られてきた。そして2021年にレアル・マドリードへ移籍すると、チームのチャンピオンズリーグ制覇への道のりで重要な役割を果たした。

しかしその後の歩みは、期待されたような安定したものではなかった。出場機会は徐々に減り、チームの指揮官は何度も交代。彼自身は多くの場合ベンチに座ることを余儀なくされ、昨季はキャリアの中でも最も苦しい時期の一つを経験することになった。

さらに事態を複雑にしたのが、チャンピオンズリーグ準々決勝のバイエルン・ミュンヘン戦での退場だった。この失策はシーズンに明確な影を落とし、その後はワールドカップのメンバー選考においてディディエ・デシャンの構想から外れることとなった。

そしてジョゼ・モウリーニョが指揮を執るようになると、カマヴィンガはシーズン当初からより多くの出場機会を得て、怪我から遠ざかっていることも後押しとなり、徐々に本来のレベルを取り戻していった。

この復調ぶりは、ジネディーヌ・ジダンが新指揮官として臨む最初のメンバー選考で彼をフランス代表に招集するのに十分なものだった。そしてその答えはピッチ上ですぐに示されることになった。フランスのサイト「フット・メルカート」が伝えている。

国際マッチウィーク中に印象的な出場を重ねたカマヴィンガは、スタッド・ド・フランスでのベルギー戦でスターティングメンバーに復帰し、フランス代表のユニフォームを着てのベストに数えられる試合の一つを披露した。

4対1で勝利した試合の88分間、このレアル・マドリードの選手は中盤を支配し、パス成功率は89%に達した。さらにアタッキングサードで11本のパスを供給し、フランスの攻撃を組み立てる上で最も重要な鍵の一つとなった。

その影響力は攻撃面だけにとどまらなかった。ベルギーの攻撃に対して多大な運動量を注ぎ、ボールを8回奪い返し、4回のインターセプトを記録。マヌ・コネとともに強力なコンビを形成した。

この際立った輝きはレアル・マドリードを喜ばせ、スペインではカマヴィンガへの称賛が高まった。特に、ジダンの指揮の下で選手がより自信を持ち、影響力を発揮しているように見えた後はなおさらだった。

モウリーニョにとって、カマヴィンガがフランス代表で見せたものは貴重な贈り物だ。レアル・マドリードの指揮官は、クラブが契約にこだわった理由となったあの姿を徐々に取り戻しつつある中盤の選手を手にしたことになる。一方でジダンは、フランス代表での自身のプロジェクトにおいて、カマヴィンガを不可欠なピースとして見出したようだ。