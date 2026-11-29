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ラミン・ヤマルがバルセロナの先発復帰を最高の形で示すのに、85秒しか必要としなかった。日曜日、リアソールで行われたラ・リーガ第14節のデポルティーボ・ラ・コルーニャ戦で、ヤマルは開始早々にゴールを奪った。優勝争いにおいて大きな意味を持つ一戦で、カタルーニャのクラブに理想的なスタートをもたらした。

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この若きスターのゴールは、バルセロナでの輝かしいキャリアに新たな1ページを加えるものとなった。ペナルティエリア内での賢い動きを生かし、ホームチームの計算を狂わせる見事なゴールを決めた。宿敵レアル・マドリーのつまずきを生かし、首位での差を広げることを狙って試合に臨んだカタルーニャのクラブにとって、絶好のタイミングでの一撃だった。

試合序盤の最大のトピックは、ヤマルの復帰だけではなかった。その出場自体が、コンディション面での安心材料にもなった。ヤマルは右足首の違和感により、直近の欧州カップ戦のサバフ戦を欠場していた。しかしその後コンディションを取り戻し、ドイツ人指揮官ハンス・フリックの構想に戻るゴーサインを得た。

ラミン・ヤマルはすぐさま試合の主役となった。2分、正確にはキックオフからわずか85秒で、ペナルティエリア内でのダニ・オルモの機転の利いたプレーを生かして先制点を奪った。このゴールでバルセロナは早々にリードを手にし、リアソールに集まったデポルティーボのファンは衝撃を受けた。

このゴールはバルセロナにとって力強いスタートだっただけでなく、ヤマル個人にとっても特別な記録的意味を持つものだった。データ専門アカウント「ミスター・チップ」によれば、ヤマルはわずか85秒でネットを揺らし、ラ・リーガでのキャリア最速ゴールを記録したという。

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これまでの自己最速記録は、2026年9月にバルセロナがバレンシアに5-0で勝利した試合での5分9秒だった。ヤマルはデポルティーボ戦での開始直後のゴールで、この自己記録を塗り替えた。

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デポルティーボ、立ち上がりの失点が悪夢に

統計上の興味深い事実は、ラミン・ヤマルの個人記録だけにとどまらない。データアカウント「ミスター・チップ」は、デポルティーボ・ラ・コルーニャが試合開始直後の時間帯に失点を重ねている苦境にも光を当てた。

デポルティーボは2試合連続で開始90秒以内に失点した。2026年11月21日のアラベス戦では83秒でゴールを許し、試合も1-3で敗れている。このときゴールを決めたのはアンヘル・ペレスだった。

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バルセロナ戦でも同じシナリオが繰り返され、ヤマルはわずか85秒で先制点を奪った。2試合続けて早い時間帯に痛打を浴びたデポルティーボは、試合の入り方に繰り返し問題を抱えていることになる。

フリック、懸念を乗り越え攻撃の切り札を取り戻す

ラミン・ヤマルの先発復帰は、ハンス・フリックにとって大きな後押しとなった。ドイツ人指揮官は、右足首に違和感を覚えたヤマルを、チャンピオンズリーグのサバフ戦で無理に起用することを避けていたからだ。

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問題を乗り越えてコンディションを取り戻したヤマルは、再び右サイドの攻撃を担うことになった。ドリブル、チャンスメイク、そしてアタッキングサードでの効果的な動きによって、バルセロナに最も重要な攻撃の武器の一つをもたらしている。

フリックは、個の打開力が求められる試合、特に守備的に引いてスペースを消してくるチームとの対戦で、この若手が違いを生み出すことを期待している。そのため、ヤマルの先発出場はカタルーニャのクラブの構想において重要な要素となっている。

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レアル・マドリーからの贈り物と単独首位のチャンス

バルセロナは、勝ち点3獲得という明確な目標を持ってデポルティーボ戦に臨んだ。レアル・マドリーがデポルティーボ・アラベスに1-2で敗れたことで、ラ・リーガの首位争いにおいて宿敵との差を広げる道が開けていたからだ。

ヤマルの早い時間帯のゴールは、この目標の達成に向けて考えうる最高のスタートとなった。バルセロナは早々にアドバンテージを手にし、選手たちへのプレッシャーも和らいだ。チームはこの試合で優位性を示し、好調を維持することを目指している。

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この試合はバルセロナのファンにとって、さらに特別な意味を持つ。チームにとって8年ぶりのリアソール訪問であることに加え、11月29日のクラブ創立127周年という歴史的な節目とも重なったからだ。

こうしてラミン・ヤマルの復帰は、やむを得ない欠場明けの単なる出場にとどまらず、記録的なゴールと理想的なスタートを伴うものとなった。この日、バルセロナはクラブの歴史を祝い、現在の力を確かなものにし、ラ・リーガの優勝を争うライバルたちに明確なメッセージを送ろうとしていた。