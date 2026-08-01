ハンドボール男子ユース・エジプト代表が、現在ルーマニアで開催中の世界選手権の記録に、新たな黄金のページを刻んだ。グループ首位を全勝で決め、前例のない歴史的偉業を成し遂げたのだ。

「ハンドボールのファラオたち」は、フィジー相手の圧巻の攻撃力を披露し、1次ラウンドの戦いを締めくくった。試合は前例のないスコア（83対17）で終了し、世界選手権の歴史を通じて1試合における最多得点記録を更新する一戦となった。

この特別な偉業は、何もないところから生まれたわけではない。2008年生まれの選手たちで構成されるエジプト代表が歩んできた完璧な道のりの結実であった。クロアチアに27対24と貴重な勝利を挙げてスタートを切り、その後、難敵フランスを同じく29対24で退けて足場を固め、9ポイントの満点で予選ラウンドを締めくくったのである。

これらの偉業は、大会で最も過酷と評されたグループをエジプト代表が制したという点で、二重の重みを持つ。フランスやクロアチアを筆頭とする伝統国が集まったことから、観戦者や専門家からは「死のグループ」という異名を与えられていたほどだった。

この特別なパフォーマンスにより、エジプトのユース代表は、大会の本ラウンドへの進出切符を実力で堂々と手にした。彼らは計り知れない精神的な勢いと、エジプトのハンドボール史に加わる新たな世界記録を携えており、台頭する世代の力強さと、欧州大陸の強豪と競い合う能力を示す、有望な兆しとなっている。