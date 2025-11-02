このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
東日本新人王決勝戦の日程・対戦カード・放送・配信予定

ボクシング「第82回東日本新人王トーナメント決勝戦」の放送・配信予定、視聴方法を紹介。

「第82回東日本新人王トーナメント決勝戦」が11月3日（月・祝）、後楽園ホールで開催される。

本記事では、「第82回東日本新人王トーナメント決勝戦」の日程や放送予定、対戦カード、視聴方法を紹介する。

第82回東日本新人王トーナメント決勝戦｜概要

「第82回東日本新人王トーナメント決勝戦」は、11月3日に後楽園ホールで開催される。

同大会はC級ボクサーの新人No.1を決める東日本エリアのトーナメント決勝戦。各階級の勝者は、12月20日に行われる全日本新人王の座をかけて西日本各地区の勝者と対戦する。

日程・放送予定

  • 配信開始：11月3日14:00（開演予定：14:05）

  • 見逃し配信期間：見逃し配信準備完了次第〜12月2日 23:59

  • 配信情報：U-NEXT

対戦カード

試合対戦カード階級
第1試合片渕 龍太（KG大和） vs 加藤 准也（三谷大和）ライトフライ級 5回戦
第2試合鈴木 丈太朗（帝拳） vs 國田 虎之朗（セレス）フライ級 5回戦
第3試合布袋 聖侑（大橋） vs 矢野 貴丸（角海老宝石）スーパーフライ級 5回戦
第4試合菅谷 翔太（KG大和） vs 林 勇汰（T&T）バンタム級 5回戦
第5試合八谷 洋平（RK蒲田） vs 佐藤 誠市（角海老宝石）スーパーバンタム級 5回戦
第6試合謝花 海光（M.T） vs 亀田 昇吾（ワタナベ）フェザー級 5回戦
第7試合岡田 幹太（FLARE山上） vs 保谷 勇次（三迫）スーパーフェザー級 5回戦
第8試合出畑 力太郎（マナベ） vs リュー・チャーウェイ（渡嘉敷）ライト級 5回戦
第9試合磯谷 広太（輪島S） vs 落合 昭斗（一力）スーパーライト級 5回戦
第10試合カドカ・ダルシャン（RK蒲田） vs 石井 竜虎（渡嘉敷）ウェルター級 5回戦
第11試合ジュディ クレッグ（リングサイド） vs 佐々木 革（八王子中屋）ミドル級 5回戦

U-NEXTの視聴方法

「第82回東日本新人王トーナメント決勝戦」はネット『U-NEXT』で配信される。

見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。見逃し配信も見放題プランで視聴できる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

※本記事の情報は2025年10月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください

0