東日本新人王決勝戦の日程・対戦カード・放送・配信予定

「第82回東日本新人王トーナメント決勝戦」が11月3日（月・祝）、後楽園ホールで開催される。
本記事では、「第82回東日本新人王トーナメント決勝戦」の日程や放送予定、対戦カード、視聴方法を紹介する。
第82回東日本新人王トーナメント決勝戦｜概要
同大会はC級ボクサーの新人No.1を決める東日本エリアのトーナメント決勝戦。各階級の勝者は、12月20日に行われる全日本新人王の座をかけて西日本各地区の勝者と対戦する。
日程・放送予定
- 配信開始：11月3日14:00（開演予定：14:05）
見逃し配信期間：見逃し配信準備完了次第〜12月2日 23:59
- 配信情報：U-NEXT
対戦カード
|試合
|対戦カード
|階級
|第1試合
|片渕 龍太（KG大和） vs 加藤 准也（三谷大和）
|ライトフライ級 5回戦
|第2試合
|鈴木 丈太朗（帝拳） vs 國田 虎之朗（セレス）
|フライ級 5回戦
|第3試合
|布袋 聖侑（大橋） vs 矢野 貴丸（角海老宝石）
|スーパーフライ級 5回戦
|第4試合
|菅谷 翔太（KG大和） vs 林 勇汰（T&T）
|バンタム級 5回戦
|第5試合
|八谷 洋平（RK蒲田） vs 佐藤 誠市（角海老宝石）
|スーパーバンタム級 5回戦
|第6試合
|謝花 海光（M.T） vs 亀田 昇吾（ワタナベ）
|フェザー級 5回戦
|第7試合
|岡田 幹太（FLARE山上） vs 保谷 勇次（三迫）
|スーパーフェザー級 5回戦
|第8試合
|出畑 力太郎（マナベ） vs リュー・チャーウェイ（渡嘉敷）
|ライト級 5回戦
|第9試合
|磯谷 広太（輪島S） vs 落合 昭斗（一力）
|スーパーライト級 5回戦
|第10試合
|カドカ・ダルシャン（RK蒲田） vs 石井 竜虎（渡嘉敷）
|ウェルター級 5回戦
|第11試合
|ジュディ クレッグ（リングサイド） vs 佐々木 革（八王子中屋）
|ミドル級 5回戦
