残念ながら、これまでのところ公式な説明や見解表明はない。ユベントスが守備的MFのアルトゥール・メロをここ最近どのように扱ってきたのか、その理由が分かれば非常に興味深いだろう。

2020年、ビアンコネーリはブラジル人MFを迎え入れるため、FCバルセロナに8060万ユーロという大金を支払った。クラブの長い歴史の中でも、ユーベでこれを上回る移籍金が投じられたのはわずか4人だけだ。バルサにおいても、メロはいまなおネイマールに次ぐクラブ史上2番目の高額売却となっている。

少し振り返ると、当時メロがトリノへ加入する一方で、ミラレム・ピャニッチが同時にカタルーニャへ移籍した。両クラブにとってこれは、会計年度における高額収入によって年次決算報告を見栄えよくするための取引だった。その後、この案件は財務警察の捜査対象にまでなったが、最終的にイタリア司法は不正の証拠を見つけられなかった。

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アルトゥール・メロは4年以上にわたってユベントスで試合に出場していない

現在では、メロはユベントスで4年以上にわたって試合に出場していない状況だ。最後の出場は2022年5月11日のコッパ・イタリア決勝（延長の末2-4）で、84分から途中出場した。ユベントスはすでに4度にわたって彼をレンタルに出し、その間に契約も複数回延長。帳簿上の償却コストを可能な限り抑え、移籍市場でより魅力的な存在に見せるためだった。

そして今、2027年までの契約を持ち、年俸手取り500万ユーロと伝えられる30歳のメロが、再び戻ってきている。しかも再び、両者は決定的な解決策を見つけて別々の道を歩もうとしている。だが、それが実現するかどうかは移籍期限終了まで2週間となった現時点で極めて疑わしい。

最近では複数の海外メディアが一致して、メロがベシクタシュの新監督ヴィンチェンツォ・イタリアーノの補強リストの最上位にいると伝えた。両者はすでに2023-24シーズンにフィオレンティーナでともに仕事をしている。

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ユベントスはすでにアルトゥール・メロを4クラブへレンタルに出している

フィオレンティーナはメロにとって2つ目のレンタル先だった。その前にはユルゲン・クロップの下で1年間リバプールに所属したが、主に負傷の影響もあって、出場は1試合の13分間だけにとどまった。フィレンツェの次はジローナへ移り、直近では古巣グレミオ・ポルト・アレグレでプレーした。彼は2010年から2018年まで同クラブで育成され、その後バルセロナが3100万ユーロで獲得していた。

ユーベの問題は、4クラブすべてがこのMFの買い取りオプション行使を見送ったことだ。直近ではグレミオとの間で、実際のところすべての準備が整っていた。メロ本人もそこでぜひプレーを続けたいと望んでおり、3月中旬にブラジル最大のスポーツポータルGe Globoにこう語っていた。「もしユベントスが交渉に応じるのであれば、僕が残りたいと思っていることは誰の目にも明らかだ。もう何度も言ってきたけど、ここは僕の家なんだ」

もちろんトリノ側も交渉には応じる姿勢だったが、またしても合意には至らなかった。グレミオは、「双方が協力関係の継続を望んでいた」にもかかわらず、財政面で共通の落としどころを見いだせなかったとはっきり伝えている。うわさでは、ユーベは800万〜1000万ユーロを要求していたという。

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FCバルセロナ時代のアルトゥール・メロ、リオネル・メッシから称賛も

なぜビアンコネーリがこの取引を破談にすることを選んだのか、理解するのは難しい。結局のところ、メロを帳簿とスカッドから外すことは何年も前から目標だったはずだ。それなのに、数百万ユーロの差額のために、移籍失敗の典型例とも言える選手をチームに残し続けている。そこに彼の居場所はもはやなく、クラブ自身はこの夏すでに新戦力に1億4000万近くを投じているにもかかわらずだ。

ブラジル代表として22試合に出場し、最後のセレソンでのプレーが2022年3月末だったメロにとって、これは現時点でキャリアのさらなるどん底となっている。とはいえ、ヨーロッパでのキャリアの始まりは非常に有望だった。

かつてバルサのゲームメーカーだったシャビは、現役引退後にメロを見て自分自身を思い出すと語っていた。リオネル・メッシもまた彼を称賛していた。実際、メロは当初スペインで素晴らしいパフォーマンスを見せていた。だが、それは次第に少なくなっていった。負傷が増えたのと同じように、私生活のプロ意識の欠如をめぐるうわさも増えていった。とりわけネイマールが主催するパーティーには、決して無関心ではなかったようだ。

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アルトゥール・メロはリバプールで長期離脱を強いられた

それでも、ピャニッチとの疑問符の付く交換取引が持ち上がった際、メロはブラウグラナを離れたいとは思っていなかった。トリノではほとんど存在感を示せず、度重なる故障もあってレギュラーとしての立場には程遠かった。

2年後、26歳だったメロに対して、リバプールはチアゴとアレックス・オックスレイド＝チェンバレンの離脱に対応する形で動き、コンディション不十分にもかかわらず移籍期限直前に450万ユーロのレンタル料で獲得した。買い取りオプションは3750万ユーロ。その後すぐに太ももの負傷を負い、さらに手術も受けた。メロはほぼ5か月間離脱した。

復帰後の彼は意欲に満ちていた。2023年5月のGOALのインタビューで、「この新しいバージョンのアルトゥールを見せるのが楽しみだ」と語っている。「未来にワクワクしている。今季は苦しんだし、厳しい時間もいくつかあった。でも、それが次のシーズンに向けた土台を僕に与えてくれた」

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アルトゥール・メロ、フィレンツェでは安定もジローナではわずか150日

そして次の行き先はフィレンツェだった。そこでの状況は実際、かなり好転した。メロはついに安定感を取り戻し、48試合（先発32試合）に出場した。それでも、2000万ユーロで買い取るチャンスをフィオラは見送った。

その後、再び下降線をたどった。ユーベは夏の移籍市場でメロの引き取り先を見つけられず、数か月間実戦から遠ざかった後、冬にジローナが獲得へ動いた。メロは150日間在籍し、15試合に出場。その3分の2は先発だった。

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ユベントスはアルトゥール・メロをどうするつもりなのか？

直近のグレミオでは再び安定したパフォーマンスを見せていた。全23試合中17試合で先発し、何度もキャプテンマークを巻いた。グレミオはリオグランデ・ド・スル州選手権を制覇。2019年にともにコパ・アメリカを制したブラジル代表へのW杯メンバー入りを求める声さえ少なくなかった。

結局のところ、メロのこれまでの歩みは、高すぎた期待、多くの負傷の不運、そして会計上の駆け引きが重なった、長大な誤解の物語のように映る。何より残るのは、ユベントスが彼とともにいったい何を成し遂げようとしているのかという疑問だ。この一件は、失敗したスカッド編成と財務計画の典型例となっている。それでもユーベが経済的な譲歩をするより、なおも彼を給与リストに置いておくことを選んでいるのだから、話にさらに拍車をかけている。

アルトゥール・メロ：プロキャリア一覧