ポーランド代表に初選出されたばかりのこの選手は、移籍市場閉幕直前に、BVBでひざに重傷を負ったジャンニス・コンスタンテリアスの後任候補の最有力の一人だった。しかし移籍は実現せず、黒と黄のクラブはポーランドの攻撃的タレントではなく、アーセナルからイーサン・ヌワネリをレンタルで獲得した。

それでも、この19歳は数カ月遅れでドルトムント入りする可能性がなお残されている。というのも、Skyによれば、スポーツディレクターのオレ・ブックは現在もレグラと連絡を取り続けているという。そのため、レグラは冬の移籍市場で再びBVBの候補になる可能性がある。

ただし、ザグウェンビェ・ルビンはレグラに700万～800万ユーロを求めているという。夏に大きな投資を行ったBVBにとっては高額で、財政面の余地はほとんど残っていない。ただ、ルカ・レッジャーニが冬にクラブを離れることになれば、その状況は変わるかもしれない。

ルカ・レッジャーニはBVBでレグラ獲得への道を開くのか？

18歳のイタリア人は昨季後半戦の台頭株の一人だった。BVBでは一時的にセンターバックが不足していたためだ。レッジャーニはU-19とセカンドチームから引き上げられ、いきなり起用されながらも十分に好印象を残した。4試合目のブンデスリーガでは、ついに初ゴールまで決めている。その報酬がプロ契約だった。

だが、この夏は一度だけイタリア代表に選ばれたこの選手にとって、プレシーズンの敗者の一人となり、クラブ内のセンターバック序列でもフィリッポ・マネに追い抜かれた。一方で、新加入のジョアン・ガドゥ、ニコ・シュロッターベック、ヴァルデマール・アントンは、ニコ・コバチ監督の3バックで定位置を確保している。

『Bild』は最近、レッジャーニが冬にドルトムント退団を検討していると報じた。代表ウィークまでに、彼の出場はブンデスリーガとDFBポカールでわずか短時間の途中出場2試合にとどまっている。冬になっても関心を示すクラブには事欠かないだろう。

ミラノの2大クラブであるACミランとインテル、さらに移籍市場閉幕直前にはサウサンプトンFCも、この夏に関心を寄せていると伝えられていた。それでもレッジャーニは残留を選んだ。

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