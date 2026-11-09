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ACミランの若手有望株アルファジョ・シセが、飛躍を遂げてイタリア代表に予想外の招集を受けたことに、大きな誇りを表した。ミランが先日のジェノア戦で勝利した際にゴールを決めたこのMFは、クラブでの好調ぶりをロベルト・マンチーニ監督率いる代表でも発揮したいと意気込んでいる。

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新星シセ、代表での評価を喜ぶ

シセはセリエA屈指の刺激的な若手選手として急速に地位を確立しつつある。ミランでの飛躍的な活躍は、イタリア代表の目にもしっかりと留まった。伝統あるイタリア代表のユニフォームに袖を通す機会を得たことは、サン・シーロで注目を集めるシセにとって、キャリアの大きな節目となる。本人も、クラブで見せている圧倒的な好調ぶりをマンチーニ監督率いる代表でも発揮したいと意気込んでいる。

代表デビューの可能性について、シセはこの機会を生かして代表監督にアピールしたいという強い思いを隠さなかった。「強い意欲があります。自分の持ち味を証明したい。チャンスが得られればうれしいですし、代表にいられることをとても誇りに思います」と、ミランの若手選手は『SportMediaset』に語った。

デ・ロッシ、ミランの若手シセを高く評価

シセの代表入りには、ローマのレジェンドであるダニエレ・デ・ロッシをはじめ、イタリアサッカー界の著名人から称賛の声が上がっている。元MFのデ・ロッシは、ミランのシセを選んだマンチーニ監督の先見の明を評価し、ほかの人が見落とすかもしれないときでも、これほどの才能は見て取れると指摘した。ワールドカップ優勝経験者からの賛辞は、キャリアの次の段階に向けて準備を進めるシセの心に、明らかに響いたようだ。

デ・ロッシの好意的なコメントを伝えられたシセは、「監督にはもちろん感謝しています。ローマでも代表でも素晴らしい選手でした」と話した。自身の活躍への期待が高まるなかでも、シセは浮き足立っていない。周囲の期待に舞い上がることはないと強調し、「何も期待していません。ベストを尽くそうとしていますし、代表でもうまくいくことを願っています」と語った。

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セリエAでの目覚ましい飛躍を振り返る

ミランで新たに頭角を現したシセの評価は、またも勝負を決める活躍によって急上昇した。スタディオ・ルイジ・フェラーリスでのジェノア戦で重要なゴールを決め、今季の得点数を8に伸ばした。トップレベルでの経験はまだ比較的浅いものの、若きMFは目覚ましい結果を残し、めまぐるしく展開する今シーズンのセリエAで最も注目を集める発見の一人となった。

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急速な飛躍と今季の印象的な数字について、シセは謙虚な姿勢を見せながらも、自身の能力への自信を示した。「自分が驚きの存在なのかは分かりません。でも、この数字は予想していなかったと断言できます。自分の持ち味には自信がありますし、もっと良いプレーができると確信しています」と認めた。

ミランでのタイトル獲得を目指す

ミランほどの歴史を持つクラブにとって、シーズンをタイトル獲得で締めくくることは常に目標だ。シセはサン・シーロでプレーすることに伴う期待の大きさを十分に理解しており、チームは獲得可能なすべてのタイトルを争うことに集中していると強調する。スクデット争いでも、ノックアウト方式の大会でも、2番手で満足したり、勝利以外を目標にしたりすべきではないと考えている。

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「それが当たり前だと思います。ミランでは常に、すべての大会で優勝を目指さなければなりません。その点に疑いの余地はないと思います」とシセは断言した。