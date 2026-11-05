モロッコ代表とパリ・サンジェルマンのスター、アシュラフ・ハキミは、ポルトガルのクリスティアーノ・ロナウドが国際試合からの引退を発表したことを受け、感動的なメッセージを送り、かつてのワールドカップでの対戦で二人が共有した思い出を振り返った。

ハキミは自身の公式「インスタグラム」アカウントに、2018年ワールドカップでのモロッコ対ポルトガル戦でロナウドと写った一枚の写真を投稿し、英語で次のようにコメントした。「すべてに感謝します、クリスティアーノ。あなたはサッカーの歴史に永遠に残るレジェンドです」

この写真は、ロシア・ワールドカップのグループステージ第2節で行われたモロッコ対ポルトガル戦のもので、試合はポルトガル代表が1対0で勝利した。

ロナウドは4分にヘディングで試合唯一の得点を決め、ポルトガルに貴重な勝ち点3をもたらした。一方、モロッコ代表は2連敗を喫し、早々に大会から姿を消した。

この試合でハキミはモロッコ代表の先発として出場し、世界の舞台での初期の経験の一つを味わった。一方、ロナウドは4度目のワールドカップ出場でポルトガルを牽引していた。

23年続いた旅の終わり

41歳の彼は、2003年8月に始まった母国代表との並外れたキャリアに幕を下ろした。国際試合234試合に出場し、その間に146ゴールを記録。男子サッカーにおける国際試合出場数と得点数の世界記録保持者となった。

ポルトガルとの歩みの中で、ロナウドは母国を2016年のヨーロッパ選手権制覇へと導き、さらに2019年と2025年にはネーションズリーグで2つのタイトルを獲得した。また、6つの異なるワールドカップで得点した初めての選手にもなった。

ロナウドの決断はサッカーからの完全な引退を意味するものではなく、ポルトガルとの国際舞台での歩みに限られる。クラブレベルではサウジアラビアのアル・ナスルのユニフォームでプレーを続ける。

こうしてサッカー界屈指のレジェンドの一人は、母国代表とともに20年以上にわたって続いたページを閉じ、サッカーの歴史に残り続ける数々の記録と功績を後世に残した。